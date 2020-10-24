Prof. Nevzat Tarhan, Yaratılış Kongesi'nde gençlere seslendi: Din ve bilim birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, online olarak katıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "4'üncü Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"nde, Müslüman bilimcilerinin ve alimlerin medeniyete yaptıkları katkıların önemine vurgu yaptı.

Bilim ve dinin bir sentez halinde öğretilmesi gerektiğini belirten Tarhan, "Gençlerin zihninde bu iki kaynağın birbirinin alternatifi değil, din ve bilimin birbirinin tamamlayıcısı olduğu görülmesi gerekiyor. Biz inançla ilgili soru işaretlerini gidermeden onun üzerine ahlak, karakter inşa edemeyiz." diye konuştu.

"500 senedir İbn-i Sina çıkaramadığımızı sorgulamadıkça ilerleyemeyiz"

Öz eleştiri yapılması gerektiğini anlatan Tarhan, şöyle konuştu:

"500 senedir bir İbn-i Sina çıkaramadık. Bunu sorgulamadıkça biz ilerleyemeyiz. Şu andaki gençler, namazın nasıl kılınacağını öğrenmek istemiyor. Neden namaz kılacağını soruyor. Bu sorulara bizlerin cevap vermesi gerekir. Biz şu anda alternatif bir bilim alanı açtık. Bilimlerin varoluşla ilgili ve özellikle de materyalist sistemin bize sunduğu varoluş fikirlerinin tükendiğini ve cevap veremediğini görüyoruz. Yaratılışla ilgili böyle bir durumda bilime malzeme sunmamız gerekiyor bizim."

Tarhan, tevhit inancının akla en yakın inanç sistemi olduğunu kaydederek, "İnsanın hayattaki görevi ruhunu olgunlaştırmaktır. Bu iyi insan olmakla olur. İyi insan olmak da varoluşumuzun kirasını ödemektir. Erdem sadece erdem değildir. Çözüm olarak doğru Allah tasavvurunun öğretilmesi gerekiyor" dedi.

"Pandemi, Batı'daki manevi krizi hızlandırabilir"

Batı dünyasının şu anda teknolojisindeki başarısına, maddi refahına rağmen manevi olarak kötü durumda olduğunu dile getiren Tarhan, "Batı dünyası Kovid-19'dan sonra iyice zor duruma girdi. Batı'nın medeniyet krizi çökmeye başlayacak. Bu salgının Batı medeniyetindeki manevi krizi hızlandırma etkisi yapacağını düşünüyorum. Bunun nedenlerini araştırmaya başlayacaklardır. Bu bize alternatif sunma fırsatı verecek" ifadelerini kullandı.

DPÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve 24 Ekim'e kadar sürecek olan kongreye, Türkiye, Hollanda, Kanada ve Amerika'daki çeşitli üniversitelerden 83 bilim insanı katılacak.