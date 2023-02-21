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Gündem Prof. Naci Görür'den Hatay depremi sonrası yeni uyarı
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Prof. Naci Görür'den Hatay depremi sonrası yeni uyarı

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bazı yerler için uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 01:09:00 -
Prof. Naci Görür'den Hatay depremi sonrası yeni uyarı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki iki depremden sonra yaptığı değerlendirmede, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım" uyarısında bulunmuştu.

Görür'den Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir paylaşım geldi. Naci görür sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle.

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