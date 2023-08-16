Prof. Naci Görür'den Adana mesajı!
Adana bugün 4.6 şiddetinde depremle sarsıldı. Bir süredir Adana'ya ilişkin uyarılarda bulunan Naci Görür depremi Twitter hesabından paylaştı.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depreme ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Naci Görür, Ecemiş-Sarız faylarının kesişme noktasında meydana gelen depreme ilişkin, geçmişte yaptığı uyarılara göndermede bulunarak şunları yazdı:
"Adana, Yetimli-Aladağ’da 4,6 deprem. Ecemiş ile Sarız Faylarının kesişme bölgesinin doğusunda. Sevgiyle."