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Gündem Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
Gündem

Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'

Bugün Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, merkez üssü olan Karlova-Bingöl arasında 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:57:00 -
Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'

Bugün saat 11:20'de AFAD verilerine göre, merkez üssü Bingöl Merkez olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

"7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "Arkadaşlar, kısa süre önce Bingöl Ortaçanaklı'da 4,2'lik deprem oldu. Burası KAF ile DAF'ın kesim noktasına uzak değil, DAF zonunda ve Karlova-Bingöl arasında. Bu aralıkta 7'ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7,2 büyüklükte. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

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