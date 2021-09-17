Prof. Küçükusta'dan ezber bozan açıklama: Gribal enfeksiyonlu hastaları gördükçe mutlu oluyorum

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Hava değişiminin hissedilir derecede artış gösterdiği sonbaharın başlaması ile gribal enfeksiyon yaşayan hasta sayısında ciddi bir artış oldu. Enfeksiyon kapan hastalar, öksürük, hapşırık gibi belirtiler gösterirken, "koronavirüse yakalandığı" endişesini yaşıyorlar. Ortaya çıkan varyantlarla birlikte koronavirüs belirtilerinin değişmesi de gribal enfeksiyonlara yakalanlar için bir korku sebebi oluyor.

'Gribal enfeksiyonları olan hastaları gördükçe mutlu oluyorum'

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, son günlerde artış gösteren gribal enfeksiyonları değerlendirdi. Küçükusta ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Prof. Küçükusta, şunları söyledi:

"Geçen seneye göre çok daha fazla solunum yolları viral enfeksiyonu olan hastalar görüyorum. Burnu akan, hapşıran, boğazı ağrıyan, biraz öksürüğü olan insanları gördükçe de mutlu oluyorum."

"Nezleyi, sinüzütü, farenjiti, bronşiti, çok özlemiştik. Şükür kavuşturana diyorum. Vücutta bir virüs bir hastalık yaptığı zaman buraya ikinci bir virüsün gelip hastalık yapması kolay kolay mümkün olmuyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu inanıyorum ki hepiniz anladınız."