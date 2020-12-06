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Sağlık Prof. Küçükusta, İkinci kez bulaşan koronavirüsten koruyan hücreye dikkat çekti
Sağlık

Prof. Küçükusta, İkinci kez bulaşan koronavirüsten koruyan hücreye dikkat çekti

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, ikinci kez koronavirüse yakalananların T hücreleri ile korunabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:20:00 -
Prof. Küçükusta, İkinci kez bulaşan koronavirüsten koruyan hücreye dikkat çekti

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, koronavirüs geçiren kişilerde oluşan antikorun bir müddet sonra etkisini yitirdiğini söyleyerek T hücrelerine dikkat çekti: "Hastalığı yenen kişiler, tekrar virüsle karşılaşsa bile T hücreleri ile sağlanan bağışıklık koruma sağlıyor."

T hücreleri ile sağlanan bağışıklık

Koronavirüs geçiren kişilerde antikor oluştuğunu ve bazı hastalarda 3-4 ay içinde antikorun iyice azalarak, tamamen kaybolduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Covid-19’u yenmiş bir kişi virüsle tekrar karşılaşsa bile T hücreleri ile sağlanan bağışıklık sayesinde korunabilir." dedi.

'Güneş ışığı T hücrelerinin enerjisini arttırıyor'

Kanda etkili D vitamininin yüzde 90’ını güneşten aldığımızı hatırlatan Prof. Küçükusta, "Yapılan araştırmalarda; güneş ışınlarının, vücudun D vitamini gereksiniminin dışında, hücresel bağışıklık dediğimiz bağışıklık bölümünü de etkilediği net olarak ortaya konuldu. Güneş ışınları türlerinden olan mavi ışık üzerinde yapılan araştırmalarda, T hücrelerinin enerjisini arttırdığı ve daha aktif hale getirerek iyi hareket etmesini sağladığı ispatlandı." diye konuştu.

'T hücreleri bağışıklık sisteminin en önemli hücresi'

T hücrelerin bağışıklık sisteminin en önemli hücreleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Antikorlar, virüs üzerinde bulunan bazı proteinlerle birleşerek hastalık oluşmasını engelliyorlar. Elde edilen bağışıklık, geçici bir bağışıklık olabilir. Bu virüsün türüne göre bazen haftalar, bazen seneler, bazen de ömür boyu devam eden bir bağışıklık oluşur. Bize ömür boyu kalan bağışıklığı hücresel bağışıklık sağlıyor. Bunun da en önemli aracı T hücreleridir. Koronavirüs geçirdikten sonra insanlarda antikor meydana geliyor. Bazı hastalarda 3-4 ay sonra antikor iyice azalıyor veya tamamen kayboluyor. Fakat hastalığı yenen kişiler, tekrar virüsle karşılaşsa bile T hücreleri ile sağlanan bağışıklık koruma sağlıyor." ifadelerini kullandı.

 

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