0553 313 94 23

Prof. Kılıç piyasaları değerlendirdi! 'Tüccar bunu yaparsa meyve ve sebze fiyatları ucuzlayacak'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Yurt genelinde meyve ve sebzede kuraklık yaşanan bazı bölgelerin dışında iyi bir rekolte görünüyor. Bu rekoltenin sonucu hem keselere hem de masalara yansıyacak ancak ekonomik istikrarla birlikte psikolojik istikrar da piyasalarda önemli bir etken." dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:37
Prof. Kılıç piyasaları değerlendirdi! 'Tüccar bunu yaparsa meyve ve sebze fiyatları ucuzlayacak'

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Dolar kurundaki dalgalanmalarla birlikte esnafın ek tedbirlerinin de meyve sebze fiyatlarını etkilediğini belirten Prof. Kılıç, şunları söyledi:

"Türkiye, tarım alanında dünyadan hem mal alan hem de mal satan bir ülke. Dolayısıyla dolar kurundaki dalgalanmalar ister istemez bizim fiyatlarımızı etkiliyor. Hatta sadece dolar kurundaki değişiklikle de kalmıyor. Kötü bir senaryoya karşı tüccar kendisini ilave bir önlemle garantiye almak istiyor. Bu eyleminde de olması gerekenin üzerinde bir fiyat artışı yapıyor. Bir müddet sonra da kendisi de sanki gerçek bir fiyatmış gibi buna inanıyor ve fiyatı aşağı düşürmemekte ısrar ediyor. Dolar tekrar normal seyrine dönse bile esnaf ve tüccar fiyatta değişiklik yapmamakta direnince piyasa olumsuz etkileniyor."

'Piyasalarda psikolojik istikrar da önemli'

'Ekonomik istikrarla birlikte psikolojik istikrar da önemli' diyen Prof. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Arz talep dengesine dayalı gerçek piyasa, dolardaki düşüşün istikrarlı olduğunu gördükten sonra enflasyona dayalı fiyatlandırma ortaya çıkacak. Bu durum tabii ki pazara da yansıyacak ve bunun sürdürülebilir olduğunu anlayan piyasa, 'Acaba yeniden artar mı?' endişesinden vazgeçerse istikrarlı bir fiyat meydana gelecek.

'Meyve sebze rekolteleri iyi durumda'

Yurt genelinde meyve ve sebze rekoltelerinin iyi düzeyde olduğunu belirten Prof. Kılıç, şunları söyledi:

"Özellikle meyve ve sebzede bazı kuraklık yaşanan bölgelerin dışında iyi bir rekolte görünüyor. Bu rekoltenin sonucu da hem keselere hem de masalara yansıyacak."

'Yeni Hal Yasası önümüzdeki dönem görüşülecek'

Yeni Hal Yasası'na ilişkin tasarının TBMM açıldıktan sonra görüşüleceğini hatırlatan Prof. Kılıç, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"TBMM şu anda tatilde olduğu için Genel Kurul kapalı. Meclis tatilden döndükten sonra öncelikli görüşülecek yasalardan bir tanesi 'Hal Yasası' olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beyin başkanlığında bütün sektör temsilcileri ile toplantılar yapıldı. Yasaya ilişkin yapılan çalışmalarda epeyce mesafe alındı. 'Hal Yasası' artık toplumun beklentisi haline de geldi. TBMM açıldığında biran önce meclise gelerek yasalaşacağını tahmin ediyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:37
  1. Kars
  2. hal yasası
  3. meyve ve sebze fiyatları

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.49 dk önce
    Bu porof. bir iskimden anlamıyor.Halamında billurları olsaydı,amcam olurdu.Sa'lar,se'ler ile bu işler yürümüyor.Bazı gavur tohumları millete ucuz bir şey yedirmemek için akla hayale gelmeyen numaralar çekiyor.Gidiyor yola,denize döküyor ama ucuz sattırmıyor.Şu an domates en bol ve ucuz olması gereken dönemde bile valla billa en ucuz domates 4 lira...Hadi 1,5-2 tl olsun en ucuz 4 tl olurmu?
  • vatandaş arifvatandaş arif49 dk önce
    hal yasasıavmyasasıbankaların vatandaşı tokatlamasının önüne geçen yasagsm şirketlerinin vatandaşı tokatlama yasasıçıkaracak iktidar yok ve belki hiç olmayacak

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mısır ve İİT, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun
  1. Mısır ve İİT, Sudan'da anayasa..
  2. KKTC Sağlık Bakanlığından Batı Nil..
  3. Şampiyon sporculara coşkulu karşılama
  4. HTŞ duyurdu: Bölgeden asla..
  5. Bakan Kasapoğlu'ndan Oğuz Türker'e..
  6. Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya
  7. Toplu iş sözleşmesi memur işçi zam..
  8. Didim'de İrlandalı çift öldüresiye..
  9. Bakan Kasapoğlu, satranç turnuvasının..
  10. "Şehir hastaneleri sağlık alanında..
  11. Vicdansızlığın böylesi görülmedi
  12. Fatsa’da sağanak etkili oldu
  13. Zayıflamak için bazı pratik bilgiler |..
  14. Ayvalık’ta “Manuş Baba” coşkusu
  15. Candan Erçetin’den darbuka şovu
  16. Hallac-ı Mansur kimdir, ne zaman..
  17. İtalyanlardan 'Hakan Çalhanoğlu'..
  18. Kurtdere’de kazanan Ali Gürbüz oldu
  19. Instagram çöktü mü? Neden sayfa..
  20. Mardin’de anız yangınında mısır ekili..
  21. Malatya'da bir kişi, kız kardeşini ve..
  22. Adıyaman’ın ilk kadın belediye başkanı..
  23. Çorum’da köyde yangın çıktı, 7 ev kül..
  24. "İstanbul-İzmir Otoyolu AB'de..
  25. Cumhurbaşkanı çaya davet edenlere çay..
  26. İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
  27. Ordu'da sağanak
  28. Suvarlı beldesindeki belediye..
  29. Suudi Arabistan Sudan'da anayasa..
  30. Bursa Şehir Hastanesi ve..
Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Günün Karikatürü

04 Ağustos 2019
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar