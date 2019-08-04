Prof. Kılıç piyasaları değerlendirdi! 'Tüccar bunu yaparsa meyve ve sebze fiyatları ucuzlayacak'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Dolar kurundaki dalgalanmalarla birlikte esnafın ek tedbirlerinin de meyve sebze fiyatlarını etkilediğini belirten Prof. Kılıç, şunları söyledi:

"Türkiye, tarım alanında dünyadan hem mal alan hem de mal satan bir ülke. Dolayısıyla dolar kurundaki dalgalanmalar ister istemez bizim fiyatlarımızı etkiliyor. Hatta sadece dolar kurundaki değişiklikle de kalmıyor. Kötü bir senaryoya karşı tüccar kendisini ilave bir önlemle garantiye almak istiyor. Bu eyleminde de olması gerekenin üzerinde bir fiyat artışı yapıyor. Bir müddet sonra da kendisi de sanki gerçek bir fiyatmış gibi buna inanıyor ve fiyatı aşağı düşürmemekte ısrar ediyor. Dolar tekrar normal seyrine dönse bile esnaf ve tüccar fiyatta değişiklik yapmamakta direnince piyasa olumsuz etkileniyor."

'Piyasalarda psikolojik istikrar da önemli'

'Ekonomik istikrarla birlikte psikolojik istikrar da önemli' diyen Prof. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Arz talep dengesine dayalı gerçek piyasa, dolardaki düşüşün istikrarlı olduğunu gördükten sonra enflasyona dayalı fiyatlandırma ortaya çıkacak. Bu durum tabii ki pazara da yansıyacak ve bunun sürdürülebilir olduğunu anlayan piyasa, 'Acaba yeniden artar mı?' endişesinden vazgeçerse istikrarlı bir fiyat meydana gelecek.

'Meyve sebze rekolteleri iyi durumda'

Yurt genelinde meyve ve sebze rekoltelerinin iyi düzeyde olduğunu belirten Prof. Kılıç, şunları söyledi:

"Özellikle meyve ve sebzede bazı kuraklık yaşanan bölgelerin dışında iyi bir rekolte görünüyor. Bu rekoltenin sonucu da hem keselere hem de masalara yansıyacak."

'Yeni Hal Yasası önümüzdeki dönem görüşülecek'

Yeni Hal Yasası'na ilişkin tasarının TBMM açıldıktan sonra görüşüleceğini hatırlatan Prof. Kılıç, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"TBMM şu anda tatilde olduğu için Genel Kurul kapalı. Meclis tatilden döndükten sonra öncelikli görüşülecek yasalardan bir tanesi 'Hal Yasası' olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beyin başkanlığında bütün sektör temsilcileri ile toplantılar yapıldı. Yasaya ilişkin yapılan çalışmalarda epeyce mesafe alındı. 'Hal Yasası' artık toplumun beklentisi haline de geldi. TBMM açıldığında biran önce meclise gelerek yasalaşacağını tahmin ediyoruz.