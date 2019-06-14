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Prof. Erdoğan Sürat Murat Alan’a yapılan saldırıyı değerlendirdi: Saldırı onların işi...

Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik bir haftadır yürütülen linç kampanyası bugün sopalı saldırıya dönüşürken, Prof. Dr. Erdoğan Sürat saldırı olayını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. Prof. Sürat, “Bu saldırıyı yaptıran alçaklar, ‘Sen misin vesayeti bitiren, darbecileri çöktüren Erdoğan’ı savunan. Sen misin bu ülkenin beyaz sahiplerine parmak sallayan. Erdoğan’ı savunup bize parmak sallarsan Erdoğan’a rağmen senin o parmağını kırarız’ demek istiyorlar.” diye konuştu.

14 Haziran 2019 Cuma 20:42
Prof. Erdoğan Sürat Murat Alan’a yapılan saldırıyı değerlendirdi: Saldırı onların işi...

 Yusuf Kenan Çakır  Yeniakit.com.tr 

Bugün Cuma namazı çıkışı Ankara plakalı kiralık bir araçla Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik 4 maganda tarafından yapılan sopalı saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Erdoğan Sürat, saldırının birkaç kendini bilmezin işi olmadığını vurgulayarak, “Murat Alan’a yapılan saldırı, aslında vesayeti sona erdirdiği için Murat’ın savunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir saldırıdır. TSK içinde vesaye arzusu güden FETÖ’nün kripto fareleri, korunmasız bir gazeteci arkadaşımıza saldırmakla şeref ve haysiyetten yoksun olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.” dedi.

FETÖ’cü sızmalarla Kemalist vesayetçiler ittifak halinde

TSK’nın içinde halen FETÖ’cü kripto elemanların bulunduğuna işaret eden Prof. Erdoğan Sürat, şöyle devam etti:
“Genelkurmay’daki FETÖ’cü farelerle Kemalist darbeci dinazorları sıfırlayıp temizleyerek orduyu vesayet anlayışından kurtarmak gerekiyor. Darbe yapıyor adam askerden Cumhurbaşkanı yapıyor. Burada utanmazlık var. Askeriyede o darbeci geleneğin temsilcileri az da olsa hala var. Askeri darbeler gavurluktur. Emanete ihanettir, hıyanettir. Millet sana silah veriyor sen o silahı alıp millete çeviriyorsun. Ordunun erinden generaline kadar büyük çoğunluğu Mehmetçiktir, temizdir. Şu anda Kemalizm adı altında Atatürk maskesi takan darbeciler, Fetullah isimli mahlukun içerideki kripto elemanlarıyla ittifak içindeler. Bunlar milli iradeye karşı ittifak içindedirler.”

Bu saldırının hedefinde Akit’in savunduğu Erdoğan var

Bu milleti temsil eden ismin Kazım Karabekir paşalar olduğunu ifade eden Prof. Erdoğan Sürat, şunları söyledi:
“Bu milletin askeriyedeki ifadesi Kazım Karabekir paşalardır. Biz millete karşı bir tavır geliştirmeyiz. İktidar hırsımız yoktur bizim. Biz buyuz. Akit de budur. İçeride iktidar kavgası yapanlar milletin geleceği ile oynamaktadırlar. İçeride kripto FETÖ’cülerle darbeci Kemalist çete elemanları operasyon yapıyor. Silaha dayalı iktidara el koyma ittifakı yapıyorlar. Murat Alan kardeşimizi birey olarak düşünmeyin. Akit olarak düşünmeyin. Kim darbecilere, vesayetçilere karşı Erdoğan’ı savunuyorsa onu hedef seçiyorlar.”

Amaçları sembolü devirmek

“Gerçek ordu, Peygamber ocağı olarak tarif ettiğimiz ordu, başkomutanının arkasında erkek gibi kararlı şekilde yürüyen ordudur.” diyen Prof. Dr. Erdoğan Sürat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Erdoğan, bizim siviliyle askeriyle milli mücadelede komuta mekanizmanın tepesine koyduğumuz bir sembol isimdir. Eğer Hilal bir sembolse, bu sembolün altındaki kaideyi beyzbol sopalarıyla yıkmaya kalkarsan o sembol de devriliverir. Murat Alan’a yapılan saldırı, vesayeti sona erdirdiği için Murat’ın savunduğu Erdoğan’a yönelik bir saldırıdır. Korunmasız bir arkadaşımıza saldırmakla şeref ve haysiyetten yoksun olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 20:42
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Murat Alan

YORUM YAZ

  • VeliVeli26 dk önce
    Geçmiş olsun kardeşimize bunlar anca dört-beş kişi bir olup bir kişiye saldırırlar kahpelik bu kanı bozuklarin mayasında var alçak şerefsizler macaniz yiyorsa erkekçe çıkın lan karşımıza namussuzlar

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