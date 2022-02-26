Prof. Ercan'dan dikkat çeken tespit! 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı sebebi: Yer altı kaynakları'

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ukrayna; Avrupa’nın 1. büyük uranyum yatağı, Avrupa’nın 2. dünyanın 10. titanyum yatağı, dünyanın 2. manganez yatağı (2,3 milyar ton, dünyanın % 12’si), dünyanın 2.büyük demir yatağı (30 milyar ton), Avrupa’nın 2. büyük merkür yatağı, dünyanın 13.büyük kaya gazı yatağı: 22 milyar m3" diyerek Ukrayna'nın doğal zenginliklerine dikkat çeken Prof. Ercan, şöyle devam etti:

Ukrayna; doğal kaynakların toplam değeriyle dünya çapında 4. sırada. Dünyanın 7. büyük kömür yatağı (33,9 milyar ton). Ukrayna bir tarım ülkesidir, 600 milyon kişiyi besleyebilir. Avrupa’nın en büyük ekilebilir alanı, dünyanın 3. büyük kara toprak alanına sahiptir. (çornozem) (dünyanın %25’i).

Ukrayna; ayçiçeği ile ayçiçek yağında dünyanın 1. büyük dış satıcısı, dünyanın 2. büyük arpa üreticisi, dünyanın 4. büyük dış satıcısı, dünyanın 3. büyük mısır üreticisi, 4. dış satıcısı, dünyanın 4. büyük patates üreticisi, dünyanın 5. büyük çavdar üreticisi.

Ukrayna; arıcılıkta dünyada 5. sırada; bal, balmumu, kraliyet jölesi, polen, propolis, arı zehiri (75 bin ton). Dünyanın 8. buğday dış satıcısı. Dünyanın 9. büyük tavuk yumurtası üreticisi, dünyanın 16. büyük peynir dış satıcısı.

Ukrayna sanayileşmiş bir ülkedir. Avrupa 1. büyük amonyak üreticisi, Avrupa’nın 2., ayrıca dünyanın 4. büyük boru ağı (AB’de 142,5 milyar m3 doğalgaz akışı), Avrupa’nın 3., dünyanın 8. büyük nükleer gücü.

Ukrayna; Avrupa’nın 3., dünyanın 11. en uzun demiryolu ağına sahip (21 700 km). Dünya çapında 3. yer bulucu, izleme aygıtları üreticisi (ABD, Fransa’dan sonra) Dünyanın 3. büyük demir satıcısı, dünyanın 4. büyük nükleer santral türbin satıcısı, dünyanın 4. büyük roketatar üreticisi.

Ukrayna; dünyanın 4. büyük kil satıcısı, dünyanın 4. büyük titanyum satıcısı; dünyanın 8. büyük mineral ile yoğunlaştırılmış metal satıcısı, Savut (Silah) sanayiinde dünyanın 9. büyük satıcısı, dünyanın 9. büyük çelik üreticisi (32,4 milyon ton).

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sözlerini şu mesajla tamamladı:

Savaş; varsıllar için çıkar kapısı, generaller için onur, yoksullar için ölümdür.