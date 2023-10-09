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Gündem Prof. Erbaş'tan İsrail çağrısı!
Gündem

Prof. Erbaş'tan İsrail çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 22:42:00 - 2023-10-09 23:18:27
Prof. Erbaş'tan İsrail çağrısı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Prof. Erbaş, siyonist İsrail'in işgalci olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşanan çatışmalarda tek çözüm yolunun İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Filistin’de yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yıllardır devam eden zulüm, işgal ve ambargo ile mazlum Filistin halkı maalesef en temel haklarından mahrum bırakılmakta, mallarına, evlerine el konulmakta, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına saldırılmaktadır.

Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegâne yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Her zaman olduğu gibi bizler mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa’nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, bir an önce tüm coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyoruz.”
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