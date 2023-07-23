Prof. Erbaş'tan Ayasofya çağrısı!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbulluları yarın sabah namazını Ayasofya'da buluşmaya davet etti.
Prof. Dr. Ali Erbaş Twitter hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının yıldönümünde önemli bir mesaj paylaştı.
Mesajına, “Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır..." dizeleriyle başlayan Prof. Erbaş, "Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı." dedi.
Ali Erbaş, İstanbulluları yarın sabah namazında Ayasofya'da buluşmaya çağırdı:
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz’da (yarın) sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz.