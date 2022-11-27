Prof. Erbaş eşcinsellik tehdidini anlattı! "Çalışmalarımız örnek alınmalı"
9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları toplantısında konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, cinsiyetsizleştirme projesinin tehlikelerini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları toplantısında konuştu.
Cinsiyetsizleştirme operasyonunun tehlikesine dikkat çeken Prof. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
Aile yapısını tehdit eden ve aile kurumunun zarar görmesine sebep olacak, cinsiyetsizliği teşvik başta olmak üzere her türlü zararlı akım, faaliyet ve yapıya karşı acilen tedbir alınması gerekmektedir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın tedbir çalışmaları örnek alınmalıdır.