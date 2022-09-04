Prof. Erbaş: Çocuklarımızı küçük yaşlarda namaza alıştıralım!

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin düzenlediği 19. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu.

“İmam Hatip nesli her daim bir ahlak ve maneviyat nesli olmuştur.” diyerek İmam Hatip okullarının önemi vurgu yapan Prof. Erbaş, konuşmasında namaz kılmanın önemine de vurgu yaptı.

'Çocuklarımızı küçük yaşlarda namaza alıştıralım'

Müslüman anne ve babalara seslenen Prof. Ali Erbaş, Efendimiz'in (SAV) "Çocuk yedi yaşına girince, namaz kılmasını emrediniz." hadis-i şerifini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Eğitim bilimcileri insanın karakter yapısının çoğunun 7 yaşından önce oluştuğunu söylüyor. Halbuki bunu Hz.Peygamber (SAV) bin 400 sene önce söyledi. Bu yüzden çocuklarımızı küçük yaşlarda namaza alıştırmaya başlayalım.