Prof. Dr. Yusuf Demir: “Tarımda kullanılan suyun yüzde 60’ı israf”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, “Tarımda tükettiğimiz suyun yüzde 60’ını israf ediyoruz. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde su fakirliği sınırını geçmemiz beklenmektedir” dedi.

Tarımda yanlış sulama yöntemlerinin su israfına yol açtığını belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’nin su stresi çeken bir ülke olduğunu ve su fakiri olmaya doğru ilerlediğini belirtti.

Su miktarının sınıflandırmasını anlatan Yusuf Demir, “Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için o ülkedeki kişi başına düşen su miktarının 8 bin metreküpün üzerinde olması lazım. Bir ülkede kişi başına düşen su miktarı bin ile 2 bin metreküp arasında ise bu ülke su kısıtı ülkeler arasında sayılmaktadır. Eğer bir ülkede kişi başına düşen su miktarı eğer bin metreküpün altında ise bu ülke de su fakiri ülke olarak kabul edilmektedir” diye konuştu.

Türkiye’deki su varlığına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demir, “Evrensel kriterler çerçevesinde ülkemize baktığımızda ülkemizdeki toplam su varlığımızın yeri üstü ve yer altı su kaynakları olarak yaklaşık 112 milyar metreküp olduğunu biliyoruz. Nüfusumuzun son sayıma göre yaklaşık 82 milyon olduğunu düşündüğümüzde ülkemizde kişi başına düşen su miktarımız şu anda yaklaşık bin 350 metreküp civarındadır. Bu söylediğimiz rakamı biraz önceki kriterler çerçevesinde değerlendirdiğimizde ülkemizin şu anda su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğunu su sıkıntısı çeken ülke olduğunu ve su fakirliği sınırında ülke olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde nüfusumuzun 100 milyonu aşması ve su tüketiminin artması sonucunda kişi başına düşen su miktarımızın ülkede bin metreküpün altına düşmesi ve su fakirliği sınırını geçmemiz beklenmektedir” şeklinde konuştu.

Tarımda yanlış sulamanın israfa neden olduğunu anlatan Demir, şunları söyledi:

“Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğu için de mevcut suyumuzun yaklaşık yüzde 70’ini tarımda, yüzde 18’ini sanayide, yüzde 12 civarında suyumuzu da evsel kullanımda tüketmekteyiz. Yıllık olarak var olan suyumuzun şu anda 45, 50 milyar metreküpünü tüketiyoruz. Bu suyun yaklaşık 35 milyar metreküpünü tarımda tüketiyoruz. Tarımda tükettiğimiz suyu ise maalesef doğru sulama yöntemleri kullanamadığımız doğru sulama yapamadığımız ve bilinçli sulama yapamadığımız için yüzde 60’ını israf ediyoruz. Yani yaklaşık 20 milyar metreküp suyu her yıl israf ediyoruz. Diğer bir ifadeyle ülkemizdeki 82 milyon insanın bir buçuk yılda evde ve sanayide kullandığı suya eşit suyu tarımda israf ediyoruz. Dolayısıyla mutlaka çözülmesi gereken bir problem olarak karşımızda durmaktadır.”