Prof. Dr. Tekin: Vakalar çok karışacak

Eylül ayının gelmesi ile birlikte Türkiye'de artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile beraber mevsimsel geçiş sebebi ile nezle ve grip vakalarında da artış yaşanması bekleniyor.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Tekin, koronavirüs, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün sebep olduğu enfeksiyonlar olduğunu belirtti ve özellikle grip ile koronavirüsün karışabildiğini bildirdi.

Eylül ve ekim ayları ile beraber artık grip mevsiminin de başladığına işaret eden Tekin, ikisi arasındaki temel farklara bakıldığı zaman aslında çok yakın hastalıklar olduğunu, öksürük, ateş, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve baş ağrısının ikisinde de olabilecek semptomlar olduğunu, fakat koronavirüsü gripten ayıran temel özelliğin solunum sıkıntısı olduğunu vurguladı.

"Nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa..."

Tekin, gribin daha çok üst solunum yollarını tuttuğunu, koronavirüsün ise daha çok akciğere indiğini belirtti ve buna bağlı olarak da öksürük, nefes darlığı ve solunum sıkıntısının oluşabildiğini ifade etti.

Bunun ayırımını yapabilmek için laboratuvar testlerine ihtiyaç duyduklarını bildiren Tekin, bu konuda solunum sıkıntısına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir kişide ateş, yorgunluk,halsizlik, hafif bir öksürük varsa grip de olabileceğini söyleyen Tekin, koronavirüs de olabileceğini, fakat nefes darlığı veya solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Kovid-19 açısından araştırmaları gerektiğini belirtti.

Bunun için gerekli testlerin yapılıp tedavinin ona göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Tekin, bu süreç içinde hastaların bundan sonra çok karışacağını, solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat edilmesi gerektiğini, her halsizlik ve her ateşin koronavirüs olmak zorunda olmadığını, bu tür şikayetler varsa ve bunun yanında da solunum sıkıntısı varsa Kovid-19 açısından test yapılması gerektiğini, bu ayrım için tek şartın test olduğunu vurguladı.