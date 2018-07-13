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Prof. Dr. Sırma: Gençler Türkçe bilmiyor

İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, "Zamanımızda gençler Türkçe bilmiyor. Üniversitede yazılı yapıyoruz Türkçeyi yanlış yazıyorlar. Neden, çünkü bizim gençler kitap okumuyor, kitap okumadıkları için de güzel Türkçe konuşamıyor ve yazamıyorlar." dedi. Sırma, ayrıca günümüzde Müslümanların dert sahibi olmadığını söyledi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:25
Prof. Dr. Sırma: Gençler Türkçe bilmiyor

İslam tarihçisi, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, "Zamanımızda gençler Türkçe bilmiyor. Üniversitede yazılı yapıyoruz Türkçeyi yanlış yazıyorlar. Neden, çünkü bizim gençler kitap okumuyor, kitap okumadıkları için de güzel Türkçe konuşamıyor ve yazamıyorlar." dedi.

Cağaloğlu'ndaki Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri'ne konuk olan Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sırma, hatıralarını ve güncel meselelere ilişkin görüşlerini anlattı.

''AYVERDİ'NİN, NECİP FAZIL'IN ÇOK GÜZEL BİR TÜRKÇESİ VAR''

Kitap okumanın Türkçe'nin iyi kullanılması için önemine dikkati çeken Sırma, "Zamanımızda gençler Türkçe bilmiyor. Üniversitede yazılı yapıyoruz Türkçeyi yanlış yazıyorlar. Neden, çünkü bizim gençler kitap okumuyor, kitap okumadıkları için de güzel Türkçe konuşamıyor ve yazamıyorlar. Özellikle güzel bir Türkçe öğrenmek için çok kitap okudum. Boğaziçi'nde Tarih kitabının yazarı Samiha Ayverdi'nin çok güzel Türkçesi var, Allah rahmet eylesin Necip Fazıl'ın çok güzel dili var ve okuyunca ezberlemek lazım." diye konuştu.

Osmanlı Padişahlarından Sultan Abdülhamid üzerine tez yazdığını ve bu gerekçeyle akademik çalışmalarının engellendiğini hatırlatan Sırma, "Benim ömrüm geçti Abdülhamid ile doktoram, doçentliğim ve profesörlüğüm onun üzerine." diye konuştu.

''GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANININ DERDİ YOK!''

Sultan Abdülhamid'in Osmanlı sultanları içinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sırma, şöyle devam etti:

"Bir defa o kardeşlerini öldürtmedi. İkincisi dünya siyasetini çok iyi biliyordu. Üçüncüsü onun bir derdi vardı. Ben hep öğrencilerime söylüyorum. Feridüddin-i Attar'ın "Pendname" diye Farsça bir kitabı var. Öğüt kitabı olarak tercüme edilmiş. Orada diyor ki, 'dostum pazara git kendine bir dert satın al, bulamazsan gel benden ödünç al' vermiyor, ona da lazım. Ama günümüzün Müslümanının derdi yok."

İhsan Süreyya Sırma kimdir?

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Temmuz 1944'te dünyaya gelen İhsan Süreyya Sırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1966 yılında bitirdi.

Siirt lisesinde öğretmenlik yapan Sırma, 1967 baharında devlet doktora bursu sınavını kazanarak, İslam Tarihi alanında doktora yapmak için Fransa'ya gitti. Arapça öğrenimi için Tunus'ta da bulunan Sırma, İslami İlimler dalında doktor olarak Türkiye'ye döndü, 1980 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu.

İslam Tarihi alanında 30 kitabı, 2 yüzden fazla makalesi yayınlanan Prof. Dr. Sırma, Yeni Devir, Milli Gazete, Yeni Şafak gibi gazeteler ile İslam Mecmuası, Yeni Dünya, Bilgi ve Hikmet, Tarih Dergisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Tarih ve Toplum gibi dergilerde tarihle ilgili makaleler yazdı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 13:25
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