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Prof. Dr. Sezer’den bilime büyük katkı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof.

09 Temmuz 2019 Salı 15:18
Prof. Dr. Sezer’den bilime büyük katkı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Bahar Sezer,Türkiye’de kadın diş hekimi cerrahları tarafından kaleme alınan “Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları” adlı ders kitabına bölüm hazırladı.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Sezer’i başarısından dolayı tebrik etti. Prof. Dr. Budak, “Ülkemizdeki kadın diş hekimi cerrahlar tarafından uzun yıllardan sonra kaleme alınan ‘Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları’ adlı ders kitabı niteliğindeki eserde 4 önemli bölüm hazırlayarak diş hekimliği fakültelerindeki öğrencilere ciddi kaynak sağlayan Prof. Dr. Fatma Bahar Sezer’i değerli katkısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cansu Alpaslan’ınkitap çalışması için destek istediğini belirten Prof. Dr. Sezer ise “ Cansu hocamarayarak ‘Bir cerrahi kitabı hazırlamak istiyorum destek olur musun?’ dediğinde yıllardır planladığım fakat bir türlü harekete geçiremediğim konunun gündeme gelmesi beni çok mutlu etti. Ayrıca bu kitabı hazırlayanların Türkiye’de sayısı oldukça az olan kadın cerrahlardan oluşacağını duymak beni daha da heyecanlandırdı. Bu kitapta yıllardır kurs ve eğitimlerini verdiğim konulara yer vermek istedim. Bu konuları kaleme alırken ağız, diş, çene cerrahisi dalında lisans, lisansüstü ders ve başvuru kitabı olacak şekilde hazırlamaya dikkat ettim. Ağız, diş, çene cerrahisi dalında çok değerli kitaplar olmasına rağmen güncel konuları ve pratik tecrübelerimi -tecrübelerimizi- bir kadın hassasiyeti ve akademisyen analizi ile yoğurduğumuz değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın çalışmalarımıza verdiği değer ve bizi onurlandırmasının bilimsel platformda yaptığımız katkılarda çok önemli rolü olduğunu düşünerek kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Prof. Dr. Fatma Bahar Sezer kimdir?


Prof. Dr. Fatma Bahar Sezer, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdikten sonra aynı fakültede Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi doktora uzmanlık eğitiminebaşlayarak 1995 yılında eğitimini tamamladı. Yine aynı fakültede akademik kariyerine devam ederek sırası ile 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Agız Dis ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ögretim üyesi olarak görev yapan Dr. Sezer, birçok bilimsel ödüle layık görülmüş ve çeşitli ulusal bilimsel dernek ve kongrelerde bilimsel komite üyelikleri yapmıştır. 2005 yılından itibaren mezuniyet sonrası Temel Oral İmplantoloji ve İleri Cerrah teknikler konusunda düzenlenen kurslarda binden fazla meslektaşına eğitim vermiştir. Yetmişin üzerinde ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makalesi, 4 bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak 150’ye yakın konferansı, bilimsel kongrelerde 100’nin üzerinde tebliği bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluş üyeliği yapmıştır. Bunun dışında birçok derginin değerlendirici hakemliğini yapmaktadır. Ege Üniversitesi Radyo ve Televizyonunda “Ağzınıza Sağlık” programı yapımcılığı ve 50’yi aşkın program yapan Prof. Dr. Bahar Sezer, Biomateryaller, Temporomandibular, Eklem Cerrahisi ve Artroskopi, Ağız Hastalıkları, Temel Oral İmplantoloji, Kanserli ve Defektli Hastalarda İmplant Uygulamaları, Oral İmplantolojide İleri Cerrahi Teknikler (Sinüs Lifting, Distraksiyon Osteogenezi , Otojen Greft Uygulamaları vs) ve İmmediate İmplant alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:18
  1. bilim
  2. kitap

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