Prof. Dr. Şafak: "Kulaklarınızı temizlerken iltihaplanmasına neden olmayın"

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Kulak kiri olarak adlandırılan dış kulak yolu salgılarının pamuklu çöplerle veya sert cisimlerle temizlenmeye çalışılması da kulak yolu iltihaplanmalarına sebebiyet verir. Yaz aylarında uzun süre suda kalmak, özellikle bakımları iyi yapılmamış kirli havuzlarda yüzmek kulak iltihabı nedenlerindendir" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle, kulak ve işitme sağlığı ile ilgili bilgiler verdi. Kulak ve işitme sağlığı için kulak kepçesinden, iç kulağa, işitme sinirlerinden, beyin sapına ve beynin işitme korteksine kadar bütün yapıların bozulmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şafak, "Kafa travmaları, baş boyun bölgesinde radyasyona maruz kalmak, kan dolaşımı bozuklukları, kan hastalıkları, sistemik veya kulak tutulumu yapan enfeksiyonlar, tümörler kulak sağlını olumsuz yönde etkileyebiliyor" açıklamasında bulundu.

"Kulaklarınızı temizlerken iltihaplanmasına neden olmayın"

Kulak kepçelerinin sesin hangi yönden geldiğinin algılanması açısından önemli olduğunu belirten Şafak, "Kulak kepçesine gelen tokat veya top çarpması gibi sert travmalar, donma veya yanmalar, kepçenin kıkırdak bölümünün delinerek küpe takılması gibi durumlar perikondrit olarak adlandırılan iltihaplara neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde kepçede şekil bozukluğu veya kulak yolunun tıkanması sonucunda işitme kaybı meydana gelebilir. Ayrıca kulak kiri olarak adlandırılan dış kulak yolu salgılarının pamuklu çöplerle veya sert cisimlerle temizlenmeye çalışılması da kulak yolu iltihaplanmalarına sebebiyet verir. Yaz aylarında uzun süre suda kalmak, özellikle bakımları iyi yapılmamış kirli havuzlarda yüzmek kulak iltihabı nedenlerindendir" dedi.

"Çocuklardaki orta kulak iltihabı ihmale gelmez"

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Sıklıkla çocukluk çağlarında karşılaşılan geniz eti gibi üst solunum yolu tıkanıklıkları sonucu gelişen orta kulakta sıvı birikmesi gibi durumlar kolaylıkla ağrılı kulak iltihaplarına dönüşerek, kulak zarında yırtılmalara neden olabilir. Orta kulak sıvılarının yoğunlaşmasıyla, tekrarlı orta kulak iltihapları veya kulak zarlarının delik kalmasıyla orta kulak kemikçiklerinde erimeler ya da kireçlenmeler gelişebilir. Bu durum önemli derecelerde işitme kayıpları oluşturabilir. Bu nedenle 7-8 yaşlarına kadar çocukların orta kulaklarının durumları takip edilmeli, iltihapları veya zar delikleri gerekirse cerrahi yöntemlerle tedavi edilmelidir" ifadelerini kaydetti.

"Gürültülü ortamlar kulağa iyi gelmiyor"

Gürültüye ve yüksek sese maruz kalmamaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şafak, "Gürültülü ortamlar, yüksek sesle müzik dinlemek, silah, bomba veya top patlaması gibi ani ve şiddetli sesler iç kulak yapılarını geri dönüşümsüz olarak bozabilmektedir. Gürültü şiddetinin veya süresinin iki kat artmasıyla kulağa oluşacak zarar 8-10 kat daha fazla olur. Gürültülü ortamlarda çalışması gerektiğinde kulakları sesten koruyan kulaklıklar kullanılması kanuni bir zorunluluktur. İç kulağın kanlanmasını etkileyen yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, guatr ve diğer kronik hastalıklar işitme sağlığını etkilemektedir. Bu tip hastalık nedeniyle tedavi görenler, düzenli aralıklarla kulak fonksiyonlarını işitme testleriyle takip etmelidir. Kullanılan bazı ilaçlar iç kulağa önemli zararlar verebilmektedir. Özellikle aspirin olmak üzere pek çok ağrı kesici, bazı antibiyotikler, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar az ya da çok iç kulak hasarı oluşturmaktadır. Kulak kirlerinin temizlenmesi için pamuklu çöp ve benzeri şeyler kullanmayın. Kulağı, gelebilecek sert travmalardan korumaya çalışın. Uzun süre denizde veya havuzda kalmaktan kaçının. Erken çocukluk çağlarındaki çocukları işitme fonksiyonları açısından yakından gözlemleyin. Ağrılı kulak rahatsızlıklarında vakit kaybetmeden hekime başvurun. Gürültüye karşı kulaklarını korumaya çalışın, gürültülü ortamlarda alkol kullanmamaya özen gösterin. Kulaklıkla müzik dinlerken 80-90 desibeli aşmayacak şekilde sesi açın ve 2 saatten fazla kulaklıkla dinlemeyin. Kronik hastalık durumlarında işitme sağlığı testlerinizi ihmal etmeyin. Hemen her türlü ilaç kullanımında kulakların risk altında olabileceğini unutmayın. Ani gelişen işitme kayıplarında veya çınlamalarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun” dedi.