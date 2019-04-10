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Prof. Dr. Raif Çakmur: Parkinson hasta sayısı 2030'da 30 milyona ulaşacak

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, "Dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz. Parkinson hasta sayısı 2030'lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor." dedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:55
Prof. Dr. Raif Çakmur: Parkinson hasta sayısı 2030'da 30 milyona ulaşacak

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğince, Abdi İbrahim'in desteği ile "Dünya Parkinson Gününde Harekete Geçmenin Tam Zamanı" sloganıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Düzce, Edirne, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Sakarya, Sivas, Samsun ile Erzurum'un aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı hasta ve yakınlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğince Teknokent Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya video konferansla katılan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, 11 Nisan'ın Parkinson hastalığını tanımlayan James Parkinson'un doğum günü olduğunu söyledi.

Çakmur, düzenlenen etkinlikler ile 1500-2000 hastaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz ve dünyada bu hastalık oldukça yaygın. Çünkü artan yaşla Parkinson sıklığı da artıyor. Bugün dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz. Parkinson hasta sayısı 2030'lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor." diye konuştu.

Türkiye'de toplumun yaşlanması nedeniyle Parkinson hasta sayısının çoğaldığını aktaran Çakmur, rahatsızlığın daha bilinir olmasını ve toplumda da farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çakmur, çeşitli etkinliklerde Parkinson konusunda toplumu bilinçlendirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız hasta ve yakınlarına ile topluma ulaşmak. Türkiye'de Parkinson hastalığıyla ilgili doğru olmayan kanılar var, sanki gereksiz korku söz konusu. Oysa bunun doğru olmadığını, Parkinsona yakalanmanın hiçbir şekilde son olmadığını, erken tanı ve doğru tedaviyle uzun ve kaliteli yaşamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Nörolojik hastalıklar içinde muhtemelen tedavisi en erken bulunacak hastalık Parkinson. Çünkü nedenini ve ortaya çıkaran mekanizmaları iyi biliyoruz. Bu konuda çok çalışma var. Umuyorum önümüzdeki yıllarda çok önemli tedavi yöntemi gelişmeleri olacak."

Dernek olarak her yıl söz konusu gün nedeniyle çeşitli sloganlar hazırladıklarını ifade eden Çakmur, bu yılkinin, "Dünya Parkinson Gününde Harekete Geçmenin Tam Zamanı" olduğunu aktardı.

Çakmur, Parkinson hastalığında yaşam kalitesini yükseltmenin sadece ilaç ve cerrahi ile mümkün olmadığına işaret ederek, "Parkinson hastası ve yakınlarının bu işin içinde olması gerekiyor. Hastalığın tedavisi ekip işi, çünkü denge ve beslenme gibi konularda hasta ile yakınlarının bilinçli olması gerekiyorki bu hastalıkta yaşam kalitesini yüksek tutalım." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ceylan da Dünya Parkinson Günü'nün amacının Parkinsonun bilinirliğini artırmak olduğuna dikkati çekerek, on binlerce kişinin sağlık kuruluşuna başvurup tedavi almadığını ifade etti.

Etkinlik, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız'ın hazırladığı video klibin izlettirilmesi ve katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:55
  1. Düzce
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Malatya
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Erzurum
  11. Edirne
  12. Bursa
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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