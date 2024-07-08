Prof. Dr. Orhan Şen'den yorum şok etti: Türkiye'ye geliyor 5-6 gün sürecek! Tehlike ile Türkiye karşı karşıya uyarısı

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Yapılan günlük tahminde "Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise sırasıyla Ağrı, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan oldu. Samsun ise turuncu kodla uyarıldı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşırı sıcak havaya karşı uyardı. Şen, sıcakların pazartesi gününden itibaren etkili olacağını ve 5-6 gün süreceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Pazartesi'den itibaren Marmara, Ege Akdeniz bölgelerine aşırı sıcaklar geliyor. 5-6 gün devam edecek. 11-16 saatlerinde dışarı çıkmayın bol su tüketin acık renk bol giysiler giyin gözlük ve şapkayı unutmayın. Orman yangını riski var. Aracınızda ve orman kenarında sigara içmeyin.

ANTALYA SICAKLIK 41 DERECEYİ BULDU, KONYAALTI SAHİLİ DOLDU

Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler de Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynayıp eğlendi.

KAYALIK MANZARASI DEĞİŞMİYOR

Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar, bu yıl da değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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