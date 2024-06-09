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Yaşam Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcaklık uyarısı: Kendinizi koruyun
Yaşam

Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcaklık uyarısı: Kendinizi koruyun

Yeniakit Publisher
2024-06-09 20:29:00 -
Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcaklık uyarısı: Kendinizi koruyun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumuna göre sıcaklıklar artış gösterecek. derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği belirtildi. Prof. Dr. Şen Orhan Şen sıcaklık konusunda uyarılarda bulundu.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugun pazar ogelenden itibaren. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, Salı gününden itibaren Batı bölgelere aşırı sıcaklar geliyor. Özellikle Salı Çarşamba Perşembe günleri Marmara-Ege-Batı Akdeniz ve Güneydoğu da etkili olacak. İstanbul dahil 35 ve 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar olacak. Aşırı sıcaklarda doğal afettir. Kendinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

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