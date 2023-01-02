Prof. Dr. Nur Acar Göçgil: Cerrahi tecrübemiz uluslararası seviyede

Türkiye’yi temsilen kongrede bulunan Göz ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil kongredeki temasları hakkında yaptığı açıklamada, “Ülkemizde hem teknik donanım ve yeni teknolojiyi kullanma hem de zor olgularda cerrahi tecrübemizin uluslararası seviyede olduğunu gururla vurgulamak isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

Afrika-Asya oftalmolojisi için ortaklaşa daha iyi bir gelecek yaratmak için dünyanın her yerinden göz doktorları ve araştırmacılarla iş birliği yapmayı misyon edinen AfroAsian Council of Ophthalmology (AACO) Toplantısı bu yıl Pakistan’ın Lahor kentinde geniş bir akademik katılımla gerçekleşti.

Pakistan'da 30 yılın ardından ilk kez düzenlendi

30 yıldan uzun bir süre sonra Pakistan’da ikinci kez düzenlenen kongreye 33 farklı ülkeden delege ve çok sayıda bilim insanı katılım gösterdi. Görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgili yeniliklerin ele alındığı kongrede Göz ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil Türkiye’yi temsilen yer aldı.

“Yeni cerahi teknikler ve uygulamalar paylaşıldı”

Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Göçgil, “AfroAsian Council of Ophtalmology Kongresi birçok farklı ülke ve kıtadan alanında uzmanlaşmış davetli konuşmacıyla çok renkli ve bilgi paylaşımı açısından verimli geçti. Yeni cerrahi teknikler ve uygulamalar paylaşıldı. Karşılaşılan cerrahi sorunların yönetimleri hakkında tartışıldı. Hem akademik anlamda hem de farklı kültürleri tanıma açısından son derece keyifli geçen bu toplantı katıldığım en güzel kongrelerden birisi oldu. Misafirperverlikleri için organizasyon komitesine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde hem teknik donanım, hem de cerrahi tecrübemizin uluslararası seviyede olduğunu gururla vurgulamak isterim”

Türkiye’yi temsilen kongrede bulunan Prof. Dr. Nur Acar Göçgil yaptığı konuşmaya da değinerek, “Uluslararası katılımlı bu kongrede komplike vitreoretinal cerrahi konularında tecrübelerimi ve yeni cerrahi uygulamaları paylaştım. Özellikle yabancı cisimlerin eşlik ettiği göz travmaları, komplike retina dekolmanları ve yönetimi hakkında uygulamalarımızı açıkladım. Ülkemizde hem teknik donanım ve yeni teknolojiyi kullanma hem de zor olgularda cerrahi tecrübemizin uluslararası seviyede olduğunu gururla vurgulamak isterim. Öte yandan öğrenmenin sonu yok ve dünyanın farklı yerlerinden gelen değerli meslektaşlarımızla birlikte yeni fikirler geliştirmek ve tecrübelerimizi paylaşmak yeni ufuklar açıyor.“ şeklinde konuştu.

Genel sekreter Prof. Dr. Hussain A Khagan: 2022 yılının en büyük oftalmoji konferanslarından biri

Kongrenin büyük bir başarı olduğunu dile getiren AACO Organizasyon Düzenleme Komitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hussain A Khaqan ise, “Bu yıl Pakistan’ın ev sahipliği yaptığı AfroAsian Council of Ophthalmology Toplantısı, 2022 yılının en büyük oftalmoloji konferanslarından biri olmasıyla dikkat çekti. 2 bin 300’den fazla uzmanın katılım sağladığı organizasyon, 105 bilimsel oturum, 306 konuşmacı, 600’den fazla bilimsel sunum ve bilgi yarışmaları gibi zengin içerikleri katılımcıların beğenisine sundu. 30 yıl gibi uzun bir süre sonra böyle bir organizasyona tekrar ev sahipliği yapmış olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Afroasian Council Of Ophthalmology hakkında

“Bilginin sınırları yoktur” ve “İnsanlık için geleceğin oftalmolojisi” vizyon ve misyonuyla 1958 yılında Mısır’da kurulan AfroAsian Council of Ophthalmology, Afrika ve Asya'yı kapsayan büyük bir oftalmik akademik organizasyondur. AACO, son 62 yılda Mısır, Tunus, Türkiye, Lübnan, Japonya, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Çin, Fas ve Nijerya'da ve diğer ülkelerde art arda oftalmik toplantılar düzenleyerek kapsamlı akademik paylaşım ve aktarımlar yoluyla Afrika ve Asya ülkelerinde oftalmolojinin refahını ve gelişimini desteklemektedir.