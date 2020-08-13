Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin eski Başbakanlarından olan Necmettin Erbakan hocanın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Necmettin Erbakan hocanın kardeşi Kemalettin Erbakan, İstanbul Fatih'te yaşadığı evde 92 yaşında hayatını kaybetti. Erbakan bugün saat 14:00'da Fatih Camii'nde dualarla son yolculuğa uğurlandı.
Cenaze namazına sevenleri ve Kemalettin Erbakan’ın oğlu Hüseyin Erbakan, damadı Ekrem Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2. Abdulhamit Han’ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'de katıldı.