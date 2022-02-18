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Eğitim Prof. Dr. Naci İnci, 'Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek gelişme' diye duyurdu!
Eğitim

Prof. Dr. Naci İnci, 'Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek gelişme' diye duyurdu!

Marmara Üniversitesi'nin kullanımındaki Anadolu Hisarı bulunan kampüs, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 23:43:00 -
Prof. Dr. Naci İnci, 'Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek gelişme' diye duyurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Üniversitesi'nin kullanımında bulunan Anadolu Hisarı'ndaki kampüsü, Boğaziçi Üniversitesi'ne verdi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

'Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür eden Prof. İnci, mesajında, "Mevcut kampüs alanlarımızın eğitim, öğretim faaliyetlerimizin artan ihtiyaçlarına yetmemesi üzerine yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak üniversitemize tahsis edilmiştir." dedi.

Prof. Dr. Naci İnci, şöyle devam etti:

Boğaziçi Üniversitesinin gelişmesi, öğrencilerimize daha iyi bir yaşam alanı sağlanması, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirebilecek bir ortamın temini için rektörlüğümüz bundan sonra da yeni hedeflerle çalışmalarını sürdürecektir. Üniversitemizin yeni kampüs alanı ile büyümesi ve gelişmesi için destek veren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim.

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