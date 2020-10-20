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Gündem Prof. Dr. Naci Görür'den kritik İstanbul depremi açıklaması
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Prof. Dr. Naci Görür'den kritik İstanbul depremi açıklaması

İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Avrupa yakasının en riskli kısımlar olduğunu ve depremin görülme ihtimalinin yüzde 65 olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:45:00 -
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik İstanbul depremi açıklaması

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa Yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler. Neden en riskli yerler? Buradaki jeolojik özelliklerden dolayı. Bizim özellikle tersiyer dediğimiz kayalar yani iyi çimentolanamamış, yumuşak, kirli, kumlu, içerisinde su seviyesinin olduğu kaya zemin değil. Sert kayalar değil. Şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliği gösteren, halkın diliyle çürük zeminlerdir. Bu çürük zeminler depremi katbekat artırıyorlar. Depremin etkisine x desek, buralarda 5x, 10x olabilir. Bu zemin etkiyi büyütüyor." dedi.

Görür, "Depremde bir fay kırılınca enerjisinin bir kısmını boşaltır. Enerjisini başka bir bölgeye gönderir. Biz burada dikkatli olun diyoruz. Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz." diyerek önlem alınmasını istedi.

‘İstanbul büyük deprem bekliyor’ dedik. 99’dan sonra Marmara’nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz.

Deprem ihtimali yüzde 64

İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalini değerlendiren, Görür, Depremde ortaya çıkacak enerjinin bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk olduğunu söyledi.

Görür, "2000’de bir yayın var bütün tarihi bir depremler incelenmiş. Ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99’dan sonra İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64’dür. Anadolu yakasından İstanbul yakasına kadar sahil kısımlarında zemin çalışmaları, tehlike ve deprem haritaları üretildi. Nerelerde can ve mal kaybı, yangın gibi riskler ölçüldü. Bunlar olmasaydı biz bugün İstanbul’un hasarını çok doğru dillendiremezdik." dedi.

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