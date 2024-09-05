Prof. Dr. Naci Görür‘den deprem uyarısı: Sıradaki depremin nerede olacağını açıkladı! Deprem bekliyorum

Bingöl, Karlıova ve Erzincan bölgelerinde beklenen depremlerin Malatya’yı ciddi bir şekilde etkilemeyeceğini belirten Görür, Bingöl’de yaşanacak bir depremin Malatya’da afet boyutunda bir yıkıma yol açmayacağını vurguladı. Ancak, Malatya’nın kendi fay hattı üzerinde uzun vadede tehlike olabileceğini ifade etti.

MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMASI ŞART

Görür, Malatya’nın yeniden inşa sürecinde öncelikle mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı. Şehrin jeolojik yapısının, sıvılaşma bölgelerinin ve deprem şiddeti haritalarının çıkarılması gerektiğini belirten Görür, bu çalışmaların belediye tarafından yaptırılması gerektiğini söyledi. “Bu çalışmalar yapılmadan alınacak imar ve iskân kararları hatalı olur” diyerek, zeminin özelliklerine göre yapılaşmanın düzenlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

FORE KAZIKLAR BOŞUNA MASRAF OLABİLİR

Fore kazık temeller hakkında da konuşan Görür, zeminin sağlam olmadığı yerlerde kullanılan bu yöntemin ancak ana kayaya ulaşabilirse etkili olacağını belirtti. “Fore kazıklar ana kayaya inmiyorsa, yapılmalarının bir anlamı yoktur. Bu durumda boşuna masraf yapılmış olur” şeklinde konuştu. Görür, fore kazıkların doğru şekilde kullanılmadığı takdirde sadece göstermelik bir çözüm olduğunu ve yapı güvenliğini sağlamayacağını söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür ’ün bu açıklamaları, Malatya’da şehrin yeniden inşa sürecinde dikkat edilmesi gereken bilimsel temellere işaret ediyor.

“SORUN TEŞKİL EDEBİLİR”

Bingöl ve Erzurum arasında olması beklenen depremin Malatya’ya bir etkisinin olmayacağını söyleyen Görür,

“Bingöl’de olacak deprem Karlıova ile Bingöl Göynük arasında meydana gelecek. Malatya ise bu bölgeye oldukça uzak. Daha arada Elâzığ var. Malatya’da büyük ölçüde faylar kırıldı. Dolayısıyla ne Bingöl Göynük arasındaki fay ne de Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı kırıldığı zaman Malatya’da afet boyutunda yıkıma neden olabilecek bir deprem oluşturmaz. Malatya için en önemli fay Malatya Fayı. Malatya Fayı ile ilgili de bilgimiz yok. Şu an araştırmalar yapılıyor. Çok yavaş bir fay, uzun dönemlerde deprem üretiyor, araştırmalar en son ürettiği depremden bu yana bayağı bir zaman geçtiğini gösteriyor. Belki Malatya Fayı ileri de bir sorun teşkil edebilir. Ama deprem beklediğimiz Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki Yedisu Fayı Karlıova ile Bingöl, Göynük arasında beklediğimiz yerlerde bir deprem olursa Malatya’yı ciddi bir şekilde etkilemez. Duyarsınız, hissedersiniz, belli ölçüde sallanır ama o her yerde olur. Yıkıma neden olmaz”

şeklinde konuştu.

“HERHALDE BUNU KAVRAMIŞ OLMALI”

Malatya’da şehrin yeniden inşasına başlamadan önce mikro bölgeleme çalışması yapılması gerektiğine dikkat çeken Görür,

“Malatya’da çok ayrıntılı bir mikro bölgeleme çalışması yapmak lazım. Bu mikro bölgeleme çalışmasına dayalı olarak Malatya’da bazı afet ve tehlike haritaları yapılması lazım. Bunu da belediyenin kendisinin yaptırması lazım. Belediye sadece rutin hizmetler veren bir kurum değildir. Deprem bölgelerindeki belediyeler bu işleri yaptırmalı. Bu çalışma kapsamında bölgenin jeolojisini, sıvılaşma alanları, en büyük yer ivmesi haritasını veya deprem şiddeti haritası araştırılarak yer altının ve yer üstünün özelliklerini belirlendikten sonra gerekli yerlerde gerekli banalar ya yapılır ya da yapılmaz. Yani imar ve iskân o veriler çıktıktan sonra olur. İmar ve iskân kararları mikro bölgeleme verilerine göre alınır. Mikro bölgeleme verileri uygun görüyorsa yaparsanız uygun değilse yapmazsınız. Oradaki fayların incelenmesi, fayların özelliklerinin ortaya konulması, tekerrür periyotlarının belirlenmesi gerekir. Malatya ne kadar emniyetli oturulacak bir yerdir, nerede oturursam, nasıl binalar ve altyapı yaparsam emniyetli olurum sorularının cevabını yer bilimleri ve yerin dinamikleri verecektir. Bunları dikkate almadan Malatya’yı istediğiniz kadar süsleyin, ne anlamı var. Depremde yerle bir olur. Belediye başkanı depremden sonra herhalde bunu kavramış olmalı. Ben eminim şimdi o yönü ile çalışmalar yapıyorlardır. Biz ne yaptıklarını bilmiyoruz ama eğer yapmıyorlarsa büyük bir hata yapıyorlardır”

ifadelerine yer verdi.