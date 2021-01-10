  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Artık uzatmaları oynuyoruz
Gündem

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Artık uzatmaları oynuyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 7'den büyük deprem olma olasılığının her an yüzde 64 olduğunu belirterek, uzatmaların oynandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 01:14:00 -

İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili zamana vurgu yaparak "İstanbul’da bir periyot öngörebiliyoruz. 2000 yılında bir çalışma yapıldı Parsons ve arkadasları tarafından. Bu çalışmaya göre 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde 7'den büyük deprem olma olasılığı yüzde 64'tür. Ben onun için diyorum ki uzatmaları oynuyoruz. Artık fazla zaman yok. Kuzey Anadolu fayı her nerede deprem oluşturuyorsa daha batısında deprem oluşmasına neden olur. Biz buna depremlerin göçü diyoruz. İstanbul'da bir sismik boşluk var. Beklediğimiz büyüklük 7'2'lik bir deprem. Biz Marmara'da iki deprem bekliyoruz. Kumburgaz kolu dediğimiz 65 kilometre uzunluğunda bir fay var. Küçük depremler oluşuyor ancak, büyük deprem oluşmuyor. Kayaların direnci kırılınca 7 üstü bir deprem olarak görülüyor. Diğer fay hattı ise adaların güneyinden geçiyor. İkisi birden kırılırsa 7,6'lık bir deprem oluşabilir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi sözler: Kendi kızlarını da...
Gündem

Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi sözler: Kendi kızlarını da...

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda terörlü iltisaklı kişilerle eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir tepki de ..
Yeni transfer İstanbul'a geldi
Spor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Galatasaray'a transferi bitme aşamasına gelen Henry Onyekuru, 10 bagaj ile İstanbul'a geldi.

Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü
Dünya

Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü

ABD'nin başkenti Washington'a çok sayıda ulusal muhafız askerleri sevk edildi. Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız asker konvo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay