Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Artık uzatmaları oynuyoruz

İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili zamana vurgu yaparak "İstanbul’da bir periyot öngörebiliyoruz. 2000 yılında bir çalışma yapıldı Parsons ve arkadasları tarafından. Bu çalışmaya göre 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde 7'den büyük deprem olma olasılığı yüzde 64'tür. Ben onun için diyorum ki uzatmaları oynuyoruz. Artık fazla zaman yok. Kuzey Anadolu fayı her nerede deprem oluşturuyorsa daha batısında deprem oluşmasına neden olur. Biz buna depremlerin göçü diyoruz. İstanbul'da bir sismik boşluk var. Beklediğimiz büyüklük 7'2'lik bir deprem. Biz Marmara'da iki deprem bekliyoruz. Kumburgaz kolu dediğimiz 65 kilometre uzunluğunda bir fay var. Küçük depremler oluşuyor ancak, büyük deprem oluşmuyor. Kayaların direnci kırılınca 7 üstü bir deprem olarak görülüyor. Diğer fay hattı ise adaların güneyinden geçiyor. İkisi birden kırılırsa 7,6'lık bir deprem oluşabilir." dedi.