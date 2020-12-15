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Gündem Prof. Dr. Naci Görür ''deprem olabilecek'' noktayı açıkladı
Gündem

Prof. Dr. Naci Görür ''deprem olabilecek'' noktayı açıkladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece meydana gelen Van’daki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:05:00 -
Prof. Dr. Naci Görür ''deprem olabilecek'' noktayı açıkladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen, Erçiş ilçesi ve Ağrı'da da hissedilen 4,7'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde dün gece 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'dan aktarılan bilgilere göre depremin derinliği 9,20 km olarak açıklandı.

Deprem konusunda uyarılarda bulunan ve dikkat çekici açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür Van'da meydana gelen deprem sonrası twitter hesabından açıklamada bulundu.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı;

Arkadaşlar, bugün resimde kırmızı ile işaretlediğim Ermişler/Van’da 4,6 büyüklükte bir deprem oldu. Bu deprem Erciş Fayına çok yakın ama Karayazı Fay Zonunun uzantısı üzerinde olma olasılığı da var (Bozkurt, 2001; Görür, 2020). EF: Erciş Fayı; KyFZ: Karayazı Fay Zonu.

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