Prof. Dr. Mustafa Öztürk istifa etti
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkındaki çirkin sözlerine gelen sert tepkilerden sonra istifa etti.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yüce Kur'an'ın ayetleri hakkındaki sözlerinden sonra gelen tepkiler üzerine istifa etti.
Sosyal Medya hesabından duyurdu
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu:
"Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar."