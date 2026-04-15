Prof. Dr. Murat Geyik Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Başkanı Seçildi
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Geyik, Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Başkanlığı görevine seçildi.
GAÜN Hastanesi, beyin tümörü cerrahisi alanında bölgede en fazla işlem yapılan merkezler arasında yer alıyor. Bu alandaki yoğun hasta sayısı ve cerrahi deneyim, Prof. Dr. Murat Geyik’in başkanlığa seçilmesini öne çıkaran unsurlar arasında yer aldı.
Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Başkanlığı görevine bölgemizden bir cerrahın seçilmesi, bölgedeki nöroonkoloji alanında yürütülen çalışmalar açısından önem taşıyor. Prof. Dr. Murat Geyik’in yeni görevinde bilimsel ve akademik çalışmalara katkı sunması bekleniyor.