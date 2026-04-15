Gündem İletişim Başkanlığından okul saldırılarına ilişkin flaş açıklama
İletişim Başkanlığından okul saldırılarına ilişkin flaş açıklama

İletişim Başkanlığından okul saldırılarına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmelerin kamuoyunda hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocukların psikolojik güvenliğinin gözetilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir. Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması, benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır. Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta, kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır."

DEZENFORMASYON UYARISI

Öte yandan, bu tür olayların dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz."

RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder
RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder

Gündem

RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder

Katliamı böyle yaptı! İşte Türkiye'yi sarsan saldırının ayrıntıları
Katliamı böyle yaptı! İşte Türkiye’yi sarsan saldırının ayrıntıları

Gündem

Katliamı böyle yaptı! İşte Türkiye’yi sarsan saldırının ayrıntıları

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor
Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Gündem

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Gündem

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

