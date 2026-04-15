ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı!

Washington Post gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı, İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Orta Doğu’ya binlerce ek asker göndermek üzere çalışıyor.

Takviyenin, 22 Nisan’da sona ermesi beklenen geçici ateşkes süreciyle eş zamanlı olarak bölgede halihazırda bulunan savaş gemileriyle entegre edilmesi planlanıyor. Ateşkesin sürmemesi halinde ek saldırılar düzenlenmesi ya da kara operasyonu ihtimali de değerlendirilen seçenekler arasında.

Sevk Edilen Güçler ve Uçak Gemileri

Bölgeye sevk edilen güçler arasında şunlar yer alıyor:

“USS George H. W. Bush” Uçak Gemisi: Yaklaşık 6 bin asker ve ona eşlik eden çeşitli savaş gemileri. Bu geminin, Orta Doğu’ya ulaşmak için kıtanın ucundan alışılmadık bir rota izleyerek dolaşması bekleniyor.

“Boxer” Amfibi Görev Grubu: Ay sonuna doğru bölgeye ulaşması beklenen, 11. Deniz Piyade Keşif Birliği ile birlikte yaklaşık 4 bin 200 asker daha. Bu grupta 800’den fazla askerden oluşan bir deniz piyade taburu ile helikopterler ve çıkarma araçları da bulunuyor.

İlave kuvvetlerin gelişiyle bölgede her biri onlarca savaş uçağı taşıyan 3 uçak gemisi konuşlanmış olacak. “USS Abraham Lincoln” ocak ayından bu yana Orta Doğu’da bulunurken, “USS Gerald R. Ford” şubat ayında Doğu Akdeniz’e ulaşmıştı.

Abluka ve Kara Operasyonu İhtimali

Eski bir savunma yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı abluka kapsamında görev yapan Amerikan güçlerinin, İran’a destek verdiğinden şüphelenilen gemileri aradığını söyledi. Aynı yetkili, silahlı çıkarma ekiplerinin, mürettebatın iş birliği yapıp yapmamasına bakmaksızın gemileri kontrol altına alma konusunda eğitimli olduğunu belirtti. Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde ablukayı uygulamak üzere 10’dan fazla ABD savaş gemisi konuşlanmış durumda.

Ablukanın sürmesiyle birlikte ABD’li askeri yetkililer, İran içinde kara işgali ihtimalini de değerlendiriyor. Olası senaryolar arasında şunlar yer alıyor:

İran’a ait nükleer materyallerin geri alınmasına yönelik özel operasyonlar.

Deniz piyadelerinin boğazı korumak amacıyla kıyı ve adalara çıkarma yapması.

Hark Adası’nın kontrol altına alınması.

Eski bir savunma yetkilisi, bu tür operasyonların deniz ablukasına kıyasla çok daha yüksek risk taşıyacağını ifade etti.