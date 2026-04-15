Gök gürlediği anda bir ağacın altına koşmayın! Sebebi şoke ediyor! Enteresan bir rapor!

Sudan Uzak Durun: Fırtına varken bulaşık yıkamak veya duşa girmek sandığınızdan çok daha tehlikeli. Yıldırım, binanın su tesisatındaki metal borulardan geçerek size ulaşabilir. Plastik borular riski azaltsa da uzmanlar "suyla teması tamamen kesin" diyor. Elektronik Detoksu Yapın: Bilgisayar, oyun konsolu veya çamaşır makinesi... Prize bağlı her cihaz, yıldırımın evinize girmesi için birer yol oluşturur. Sadece cihazları kapatmak yetmez, fişlerini çekmek en güvenli yoldur. Betonla Teması Kesin: Beton duvarların ve zeminlerin içindeki metal teller ile çubuklar, elektriği iletmek için mükemmel birer kanaldır. Şiddetli fırtınada beton duvara yaslanmayın veya zemine uzanmayın. Kablolu Telefonları Kullanmayın: Cep telefonları ve kablosuz cihazlar fırtınada güvenliyken, duvara bağlı sabit hatlı telefonlar büyük bir risk teşkil eder.