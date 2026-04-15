Gök gürlediği anda bir ağacın altına koşmayın! Sebebi şoke ediyor! Enteresan bir rapor!
Gök gürlediği anda bir ağacın altına koşmayın! Sebebi şoke ediyor! Enteresan bir rapor!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda gök gürlemesi esnasında yapılacak davranışlar açıklandı.

Fırtınalı havalarda dışarıda olmanın tehlikelerini hepimiz biliyoruz; peki ya evin içi? Bilimsel veriler şaşırtıyor: Yıldırım çarpmalarının üçte biri kapalı alanlarda gerçekleşiyor. "Evdeyim, güvendeyim" demeden önce bu uyarıları mutlaka okuyun; çünkü fırtına sırasında bulaşık yıkamak, duş almak ya da elinizdeki telefon dahi tehlikeli olabilir. Peki, ama neden? Gelin birlikte bakalım…

Gökyüzü kararıp şimşekler çakmaya başladığında çoğumuz kendimizi güvenli sığınağımız olan evimize atıyoruz. Peki, ev güvenli mi? ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan son raporlar, gök gürlediğinde ev içindeki alışkanlıklarımızın bizi açık hedef haline getirebileceğini ortaya koydu. Musluktan akan sudan beton duvarlara, kablolu telefonlardan evcil hayvanların tasmasına ve bulaşık yıkamaya kadar pek çok detay, fırtına anında hayati risk taşıyor. İşte gök gürültüsü duyulduğu an evde ve dışarıda kaçınmanız gereken "ölümcül" hatalar listesi...

Sudan Uzak Durun: Fırtına varken bulaşık yıkamak veya duşa girmek sandığınızdan çok daha tehlikeli. Yıldırım, binanın su tesisatındaki metal borulardan geçerek size ulaşabilir. Plastik borular riski azaltsa da uzmanlar "suyla teması tamamen kesin" diyor. Elektronik Detoksu Yapın: Bilgisayar, oyun konsolu veya çamaşır makinesi... Prize bağlı her cihaz, yıldırımın evinize girmesi için birer yol oluşturur. Sadece cihazları kapatmak yetmez, fişlerini çekmek en güvenli yoldur. Betonla Teması Kesin: Beton duvarların ve zeminlerin içindeki metal teller ile çubuklar, elektriği iletmek için mükemmel birer kanaldır. Şiddetli fırtınada beton duvara yaslanmayın veya zemine uzanmayın. Kablolu Telefonları Kullanmayın: Cep telefonları ve kablosuz cihazlar fırtınada güvenliyken, duvara bağlı sabit hatlı telefonlar büyük bir risk teşkil eder.

Sizin kadar kendilerini koruyamazlar. Dışarıdaki kulübeler veya zincirler onları korumaz; fırtına anında dostlarınızı mutlaka içeri alın. Ayrıca, metal tasmaların elektriği iletip yanıklara yol açabileceğini unutmayın; fırtına süresince plastik tasmaları tercih edin.

DIŞARIDA YAKALANIRSANIZ: "TOP" POZİSYONU HAYAT KURTARIR! Eğer dışarıdayken sığınacak sağlam bir bina veya kapalı bir araç bulamazsanız: Asla tek başına duran bir ağacın altına girmeyin. Yere boylu boyunca uzanmayın! Hayati Kural: Ellerinizi kulaklarınıza koyup, başınızı içeri çekerek bir "top" gibi çömelin. Yere temas eden tek noktanız ayaklarınız olsun.

Unutmayın: Gök gürültüsünü duyduğunuz andan itibaren tehlike başlamış demektir. Fırtına dindikten sonra bile dışarı çıkmak için en az 30 dakika beklemelisiniz!

Sahildeyken gök gürültüsü duyarsanız, arabanız gibi güvenli ve kapalı bir yere sığın. Kesinlikle plaj piknik çadırlarının altına sığınmayın. Açık alanlardan, araçlardan veya yapılardan uzak durun. Golf sahaları, parklar, oyun alanları, göletler, göller, yüzme havuzları ve plajlar gibi açık alanlardan uzak durun.

