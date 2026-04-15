Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: Savaş peşinde değiliz, teslim olmayacağız

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen ikinci tur doğrudan görüşmeler öncesinde konuşan Pezeşkiyan, İran’ın küresel ilişkilerde barışçıl bir yol izlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı, "Ülkemiz savaş ve istikrarsızlık peşinde değil. Her zaman diyalog diline ve dünya ülkeleriyle yapıcı ilişkilere bağlı kaldık" diyerek müzakere masasına açık kapı bıraktı.

Teslimiyet dayatmasına rest

Müzakerelere yeşil ışık yaksa da kırmızı çizgilerini hatırlatan Pezeşkiyan, Washington’ın baskı politikalarına sert tepki gösterdi. İran’ın teslimiyeti asla kabul etmeyeceğinin altını çizen Pezeşkiyan, "Herhangi bir dayatma ya da teslim olmaya zorlama girişimi başarısız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası sisteme "çifte standart" eleştirisi

Pezeşkiyan, konuşmasında Batı dünyasının ve uluslararası sistemin tutumunu da eleştirdi. İran’a yönelik saldırıların hiçbir uluslararası ilkeye sığmadığını savunan Pezeşkiyan, şu soruları yöneltti:

"Ülkemize yapılan saldırı hangi yetkiyle gerçekleştirildi?" Sivil Hedefler: "Sivil halkın, bilim insanlarının ve çocukların hedef alınmasının, okulların ve hastanelerin yıkılmasının gerekçesi nedir?"

Müzakerelerde belirsiz takvim

ABD Başkanı Trump'ın "2 gün içinde görüşebiliriz" çıkışına rağmen, hem Washington hem de Tahran kanadından yapılan son açıklamalar, ikinci tur görüşmeler için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini gösteriyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü İslamabad’da yapılan ilk turda; uranyum zenginleştirme kapasitesi, füze programı ve bölgesel ittifaklar gibi ana başlıklarda ortak bir paydada buluşulamamıştı.