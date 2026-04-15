Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak
Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak

Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili AK Parti Grup Toplantısı öncesinde çok kritik açıklamalarda bulundu. 2020 yılından bu yana vicdanları tatmin etmeyen sürecin artık titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Burada şahıslar önemli değildir; suçun üzerine gidilmesi, delillerin ortaya çıkarılması çok önemlidir. Şahısların mesleği, görevi hiç önemli değildir" diyerek, kimsenin ayrıcalıklı olmayacağı mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili, "Tabi burda yoğun şüpheler var. Arkadaşlarımız çok ince çalışıyor, işlemler yapıldı. Bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği belli değil. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Gürlek, Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili AK Parti Grup Toplantısı öncesinde çok kritik açıklamalarda bulundu. 2020 yılından bu yana vicdanları tatmin etmeyen sürecin artık titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Burada şahıslar önemli değildir; suçun üzerine gidilmesi, delillerin ortaya çıkarılması çok önemlidir. Şahısların mesleği, görevi hiç önemli değildir" diyerek, kimsenin ayrıcalıklı olmayacağı mesajını verdi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 ilde gerçekleştirdiği dev operasyonların ardından konuşan Bakan Gürlek, dosyada "yoğun şüpheler" bulunduğuna dikkat çekti. "Bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği belli değil; bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" diyen Gürlek, adalet mekanizmasının her türlü şüphenin üzerine en ince ayrıntısına kadar gideceğini belirtti.

"VİCDANLARI TATMİN ETMEYEN O SÜREÇ BİTTİ"

Bakan Gürlek, dosyanın ilk açıldığı dönemden itibaren kamuoyu vicdanında oluşan boşluklara değinerek, yeni delil toplama sürecinin önemine işaret etti. Başsavcılığın çok ince bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Gürlek, hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yaparak, "Burada önemli olan suçun varlığıdır. Kim olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

SİVEREK'TEKİ OKUL SALDIRISI İÇİN "GİZLİLİK KARARI"

Bakan Gürlek, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya da değindi. Olayın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken Gürlek, "Kamuyu etkileyen bir olay olduğu için soruşturmada gizlilik kararı verildi. Çok yönlü araştırmalarımız sürüyor" dedi.

Bakan Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, 2020 yılında kaybolan ve öldürülme şüphesiyle dosyanın yeniden açıldığı Gülistan Doku davasıyla ilgili şunları söyledi:

"2020 yılında başlanmış vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Başsavcımız delilleri topladığını söyledi. Tabi burda yoğun şüpheler var. Arkadaşlarımız çok ince çalışıyor, işlemler yapıldı. Bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği belli değil. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Şuan gözaltında olan şüpheliler var. Bizim Adalet Bakanı olarak soruşturmaya talimat verme yetkimiz yok. Bu soruşturmanın üstüne gidilmesi, delillerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli. Burda şahıslar önemli değildir. Burda suç var mıdır, şüpheli var mıdır, şahısların mesleği, görevi hiç önemli değildir."

Gürlek, Şanlıurfa'da okulda yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'da da yeni bir soruşturmamız başladı. Kamuyu etkileyen bir olay olduğu için gizlilik kararı da verildi."

Bakan Gürlek’ten kritik Gülistan Doku mesajı! "Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır"
Bakan Gürlek’ten kritik Gülistan Doku mesajı! “Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır”

Gündem

Bakan Gürlek’ten kritik Gülistan Doku mesajı! “Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır”

Adalet için kararlılık çağrısı! HÜDA PAR'dan Narin ve Gülistan Doku çıkışı
Adalet için kararlılık çağrısı! HÜDA PAR'dan Narin ve Gülistan Doku çıkışı

Gündem

Adalet için kararlılık çağrısı! HÜDA PAR'dan Narin ve Gülistan Doku çıkışı

Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık
Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık

Gündem

Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık

Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular
Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

Gündem

Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!"
Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!"

Gündem

Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!"

'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri...
'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri...

Gündem

'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri...

  

