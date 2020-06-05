Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'dan yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı sözler

ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, yeniakit.com.tr'nin konuğu oldu.

İşte Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un açıklamalardından satırbaşları:

İsrail, ABD'nin Suriye'deki politikalarından rahatsız durumda.

Trump, Çin hedefindeki kesinlikle vazgeçmiş durumda. Bazı güçler, Trump'a 'Büyük Ortadaoğu Projesi yapılmadan gitmeyeceksin' mesajı veriliyor. ABD içinde bir iç hesaplaşma söz konusu.

ABD gücünü kaybediyor. Ülkede mevcut gelişmeler dış ülkelerin işine geliyor. Bu durum Çin, İran ve Rusya'yı değil esasında Avrupa'daki bazı ülkelerinde işine geliyor. Ruslar, yaşananları güle oynaya veriyor. Kriz, ABD'nin dış dünyada ne kadar zayıf bir ülke olduğunu ve istenilmeyen bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Suriye'de İsrail ile Rusya arasında örtülü bir işbirliği var. İki ülkede İran'ın Suriye'de güçlenmemesini istiyor. Rusya, istese hava savunma sistemi ile İsrail'i engelleyebilir. Dünkü saldırıda da bunu gördük.

Türkiye Libya'daki varlığını devam ettirecek. Ben Türkiye'nin Rusya ile çatışacağını düşünmüyorum. İşbirliği yapılacak. İki ülke bölgede birlikte hareket edecek.

Krizin bir süre daha devame edeceğini düşünüyorum. Libya UMH ile kriz belki bitebilir. Ama bunu söylemek için sanki biraz erken. Hafter tarafı zayıflıyor.

Koronavirüs sonrası dünya biyolojik silahlar ile dizayn edilecek.