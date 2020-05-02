  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Görmez: Her türlü kınamayı hak ediyorlar

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinsellere yönelik sözlerini hedef alan Ankara Barosu'na tepki gösterdi. Görmez, "Ankara Barosu'nun açıklaması İslamı çağ dışılıkla itham eden bir açıklama." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:31:00 - 2020-05-02 16:32:19
Prof. Dr. Mehmet Görmez: Her türlü kınamayı hak ediyorlar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçtiğimiz hafta cuma namazında okuduğu hutbedeki nikahsız birliktelik ve eşcinsellikle ilgili sözleri bazı İslam düşmanlarını rahatsız etmişti.

Bunun üzerine katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Ankara Barosu'nun açıklaması İslamı çağ dışılıkla itham eden bir açıklama. Bir milletin iman değerlerini hafife almak ayrı bir şey. Her türlü kınanmayı hak eden bir metin" dedi.

Mehmet Görmez, "Bizim bu tür musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız haşa Allah adına konuşmamız anlamına gelir, bu doğru değil. Çünkü küresel siyasetin günahları cinsel bütün günahlardan daha büyüktür" ifadelerini kullandı.

"Büyük günahlar artık değişti"

Görmez sözlerini “Bizim günah-ı kebair listemiz değişti. Büyük günahlar artık değişti. Tohumun genini değiştirmek, gıdayla oynamak, kimyasal silah geliştirmek, bütün kainatı ifsat etmek, bunlar bizim kitaplarımızda günah-ı kebair arasında geçmiyor diye bizim oraya sıkışmamamız lazım. Bizim günah-ı kebair'leri Kur'an'ı Sünneti dikkate alarak güncellememiz gerekiyor" diye tamamladı. 

Mehmet Görmez: Bizi parçalıyor, bölüyor
Mehmet Görmez: Bizi parçalıyor, bölüyor

Gündem

Mehmet Görmez: Bizi parçalıyor, bölüyor

Prof. Dr. Mehmet Görmez: Zekât maldan, sadaka candan...
Prof. Dr. Mehmet Görmez: Zekât maldan, sadaka candan...

Gündem

Prof. Dr. Mehmet Görmez: Zekât maldan, sadaka candan...

Mehmet Görmez’den koronavirüs ve Ramazan ayına ilişkin çarpıcı sözler: Bu rahatlıkla yapılabilir
Mehmet Görmez’den koronavirüs ve Ramazan ayına ilişkin çarpıcı sözler: Bu rahatlıkla yapılabilir

Gündem

Mehmet Görmez’den koronavirüs ve Ramazan ayına ilişkin çarpıcı sözler: Bu rahatlıkla yapılabilir

Mehmet Görmez’den Ali Erbaş açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yasakları...
Mehmet Görmez’den Ali Erbaş açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yasakları...

Gündem

Mehmet Görmez’den Ali Erbaş açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yasakları...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı