Prof. Dr. Mehmet Görmez: Her türlü kınamayı hak ediyorlar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçtiğimiz hafta cuma namazında okuduğu hutbedeki nikahsız birliktelik ve eşcinsellikle ilgili sözleri bazı İslam düşmanlarını rahatsız etmişti.

Bunun üzerine katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Ankara Barosu'nun açıklaması İslamı çağ dışılıkla itham eden bir açıklama. Bir milletin iman değerlerini hafife almak ayrı bir şey. Her türlü kınanmayı hak eden bir metin" dedi.

Mehmet Görmez, "Bizim bu tür musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız haşa Allah adına konuşmamız anlamına gelir, bu doğru değil. Çünkü küresel siyasetin günahları cinsel bütün günahlardan daha büyüktür" ifadelerini kullandı.

"Büyük günahlar artık değişti"

Görmez sözlerini “Bizim günah-ı kebair listemiz değişti. Büyük günahlar artık değişti. Tohumun genini değiştirmek, gıdayla oynamak, kimyasal silah geliştirmek, bütün kainatı ifsat etmek, bunlar bizim kitaplarımızda günah-ı kebair arasında geçmiyor diye bizim oraya sıkışmamamız lazım. Bizim günah-ı kebair'leri Kur'an'ı Sünneti dikkate alarak güncellememiz gerekiyor" diye tamamladı.