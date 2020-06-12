Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan tepki çeken Ayasofya açıklaması
Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Ayasofya'ya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Heralde benim bilmediğim bir getirisi var?" dedi. Çilingiroğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti.
Türkiye'nin sağlık sistemine ve koronavirüsle mücadelesine övgüler yağdıran Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çilingiroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuktum yine tartışılırdı Ayasofya açılsınmı kapansınmı? Bazen namaza açılır bazen kapanırdı. Hemen yanı başında Sultanahmet camii. Bu öldürücü pandeminin içinden geçerken, bütün dünyada ekonomik sıkıntı varken yine tartışılan Ayasofya. Heralde benim bilmediğim bir getirisi var?" dedi.
Sosyal medyada Çilingiroğlu'nun paylaşımı büyük bir tepki çekti.