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Sağlık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik aşı ve koronavirüs açıklaması
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik aşı ve koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısına mesafeli olanlara sert tepki gösterdi. Ceyhan aşının ne olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 22:47:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik aşı ve koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın açıklaması şu şekilde; (Aşı karşıtları mitingi) İlgilenmedim çünkü ne söyleyecekleri belli bu karşıtlık tamamen gerçek dışı bilim dışı ifadelere dayanan bir aktivite. Öyle çok göstermeye çalışıyorlar ki kendilerini 3-5 tane ekip bunların arasında konuşuyor. Konuşanlardan hiçbiri aşı konusunda uzman değil. Aşıyla ilgili dallardaki hekimleri düşünürsek bunların toplamı 4 bin kadar bunların arasında hiç yok aşıya karşıt olan. Aşının ne olduğunu bilen yok aralarında.

Dikkate alınması bile doğru olmayan şeyler. Aşı zaten tedavi etmez. Aşının iddiası tedavi etmek değil korumaktır.

Bu hastalık yüzde yüz bulaştıran bir hastalık değil. Bakıyorsunuz 100 tane hastalığa yakalan kişide, 80 kişi bulaştırmıyor 20 kişi bulaştırıyor. Bir insan sarılınca birine illa hastalık bulaşacak diye bir şey yok zaten.

Aşının dünyaya ulaştırılmasında atalarımızın çok önemli bir rolü var.

Hep komplo teori üretiyorlar; “Bizim genetiğimizle oynuyorlar. Batı ülkeleri bize çip takıyor.” gibi… Halbuki aşılamaya o kadar önem veriyor ki atalarımız 2. Abdülhamid döneminde fotoğraftaki 7 kişi davetle Fransa’ya gidip eğitim veriyor.

Ne genetiğimizle oynuyor aşılar, ne kısırlık yapıyor ne de bir hastalığa yol açıyor. 25. farklı aşı bu dünyada üretilen, daha önce üretilenlerde de aynı şeyler iddia edildi. Aşılar insanların hayatlarını kurtardı.

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