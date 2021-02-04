Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, koronavirüs salgınında mutasyon dönemine ilişkin Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

"Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir"

Aydın, virüsle ilgili mutasyon farklılıklarının klinik olarak görülmeleri halinde yeni tedbirlerin, kısıtlamaların gündeme gelebileceğini vurgulayarak, "Virüs 1.5 metrede bulaşıyor diyorduk, zamanla 1-2 saat havada kaldığı ortaya çıkarsa başka şeyler konuşmamız gerekir. Mutasyon yeni bir virüs gibi hareket edebilir, bu dalgaya dünden hazırlıklı olmamız lazım. Türkiye'ye de geldiğini biliyoruz. Yüksek hızlı yayılım gösteriyorsa, dünden de fazla hızlı yayılacaktır. 5 binin üzerinde mutasyonu var zaten virüsün. Önemli olan ezberleri bozup bozmadığı. Moleküler girişte bozmaya neden olduğunu görüyoruz. Bunun klinik vaka olarak bize nasıl yansıyacağını şu an için çok görmüş değiliz. Matematiksel bir hesaplama ile yayıldığını söyleyebiliyoruz. Klinik olarak gösterebilirsek hayatı daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir, gelmelidir" dedi.

"Temmuz ayında anormalleştik"

Vaka sayılarıyla insanların davranışları arasındaki etkiye değinen Prof. Aydın, "Toplumda, vaka sayısı 30 binlerden 5 binlere inince gevşeklik oldu. Akdeniz, Anadolu, akrabalık bağları gibi kültürel yapımız söz konusu. Tünelin ucunda ışık gördük kelimesi ile ışığı tutmak aynı şey değil. Biz ışığı görünce, ışığa çıkmış gibi bir psikolojiye kapılıyoruz. Tünelde daha çok yol var. Nedir bu yol? 50 milyon ve üzerinde aşılanmak. Toplumda önemli oranda insanın (koronavirüsü) geçirmiş olması (sürü bağışıklığı). Temmuz ayında biz anormal normalleştik. Şimdi de inşallah bunu anormal normalleşmeye götürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Okul ve restoran/kafelerle ilgili tartışmalar

Aydın, okulların açılıp açılmaması ve restoran/kafelerle ilgili tartışmalar hakkında şunları söyledi:

"Ben okulların ve eğitimin önümüzde muhtemel karanlık zaman dilimleri için uzun süreli kapalı kalmasına karşı olanlardandım. Kamusal zorunluluğa sevk ettiğiniz insanlarla ilgili altyapınızı almak zorundasınız. Bankaya gidecekse, kaymakamlığa gidecekse vs. Vaka sayısını ben sağlık altyapısı olarak karşılayabiliyorsam çıkar rakamı söylerim. O restoranda hasta olma riskini var, ölüm riskiniz var. Riski kişi kendi kontrol etmeyip gidiyorsa, bu nedenle, birilerinin kuralsızlığı nedeniyle bütün toplumun bedel ödemesini çok doğru bulmuyorum. Hasta olursa bakarım ama kendisi de 4 kişilik koltukta 8 kişi oturuyorsa çok bir şey diyemem."

Çift maske açıklaması

Son olarak çift maske konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Aydın, "Şu an için kişisel yorumlar düzeyinde. Virüs çalışılır, havada daha çok kalıyor, daha hızlı hareket ediyor denilirse, bir maske yetmiyor denilirse o zaman iki maske deriz. Şu an çok fantastik geliyor" diye konuştu.