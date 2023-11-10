  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Seçilmiş palyaço ve alçak fütürist! Şu “Gazze” şaklabanlığına bakın hele! Bir insan ancak bu kadar alçaklaşabilir

MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe

Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi

Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Türkiye yeni silahı Barbaros'u oraya konuşlandıracak! ABD ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu

Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu

Çoğumuz bu rahatsızlıktan muzdarip: Oysa nedeni belliymiş... Eşle, işle uyumsuzluk bu hastalığı tetikliyor
Aktüel Prof. Dr. İsmail Yüksek'ten Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ziyaret
Aktüel

Prof. Dr. İsmail Yüksek'ten Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-11-10 20:50:00 -
Prof. Dr. İsmail Yüksek'ten Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ziyaret

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. İsmail Yüksek, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Karahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. İsmail Yüksek'in ziyarette bulunduğunu belirtti.

Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'YTÜ Eski Rektörümüz ve şu anda Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. İsmail Yüksek hocamız ziyaretimize geldiler. Kendileriyle verimli ve hoş bir görüşme gerçekleştirdik.' ifadelerine yer verdi.

İşte Karahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23