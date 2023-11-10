Prof. Dr. İsmail Yüksek'ten Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ziyaret
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. İsmail Yüksek, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Karahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. İsmail Yüksek'in ziyarette bulunduğunu belirtti.
Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'YTÜ Eski Rektörümüz ve şu anda Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. İsmail Yüksek hocamız ziyaretimize geldiler. Kendileriyle verimli ve hoş bir görüşme gerçekleştirdik.' ifadelerine yer verdi.
İşte Karahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;
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