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Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hayatını ve hatıralarını anlatacak

İslam tarihçisi ve Siirt İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, 12 Temmuz Perşembe günü Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen 'Bâbıâli Enderun Sohbetleri'nde çocukluk yıllarından itibaren hayatını anlatacak.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:15
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hayatını ve hatıralarını anlatacak

İlim dünyamızın mümtaz ismi, İslam tarihçisi ve Siirt İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nde çocukluk yıllarından başlayarak hayatını anlatacak, ömrü boyunca unutamadığı hatıralarını dinleyicileriyle paylaşacak. Yeni Dünya Vakfı’nda 12 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak olan programa İhsan Süreyya Sırma Kitabı Pervari’den Paris’e kitabını hazırlayan Prof. Dr. Adnan  Demircan da katılacak ve programı yönetecek. Prof. Dr. İhsan Süreyya, katılımın serbest olduğu sohbet toplantısının ardından dinleyicilerin sorularına cevap verecek. Yazarın bütün eserleri, Beyan Yayınları tarafından neşrediliyor. Sohbet toplantısının yapılacağı Yeni Dünya Vakfı’nın adresi şöyle: Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan Caddesi, No. 15 Cağaloğlu-İstanbul.

 İSLAM TARİHİNE ADANMIŞ HAYIRLI BİR ÖMÜR

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, 10 Temmuz 1944 tarihinde, Siirt’in Pervari ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Pervari’de yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Siirt’te tamamladı. 1962 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni, 1966 yılında bitirdi. Üniversite öğrenimi sırasında, bir müddet Batman’da, Türk Petrolleri’nde işçi, bir müddet de Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memur olarak çalıştı. Üniversite mezuniyetinden sonra, orta öğrenimini yapmış olduğu Siirt Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. 1967 baharında, devlet doktora burs sınavını kazanarak, İslâm Tarihi dalında doktora yapmak üzere Fransa’ya gitti. Aslında o, İngilizceden sınavı kazanıp İngiltere’de doktora yapması gerekirken, yetkililer, bilinmez bir sebepten dolayı onu Fransa’ya gönderdiler. Bundan dolayı bir senesini Fransızca öğrenimine harcadı. Paris’te, College de Franceda Prof. Dr. Jacques Berquele başladığı doktora öğreniminin yan çalışmaları içerisinde, Arapça öğrenimi için 1969-1970 ders yılında Tunus’ta bulundu ve Zeytuna Üniversitesi’nde, Arapçanın yanı sıra, Büyük sosyolog Fadıl b. Aşur’un derslerine devam etti. 1973 mayısında, İslâmî İlimler dalında doktor olarak Türkiyeye döndü. 1973-74 ders yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nde İslam Tarihi hocalığı yaptı. 1974 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde İslam Tarihi Doktoru olarak göreve başladı. 1980 yılında Doçent, 1989 yılında Profesör oldu. 1993 yılında naklen Sakarya Üniversitesi’ne geçti ve 1995 yılına kadar bu Üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi öğretim üyeliği yaptı. Aynı yıl zorla bu üniversiteden emekli edildi. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu.

İslam Tarihi dalında 30 kitabı, ve 200’ü aşkın ilmî makalesi yayınlandı. Ulusal, ve uluslar arası bir çok konferansa katılarak tebliğler sundu. Yeni Devir, Milli Gazete, Yeni Şafak gibi gazete ve İslâm Mecmuası, Yeni Dünya, Bilgi ve Hikmet, Tarih Dergisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Tarih ve Toplum gibi değişik dergilerde, tarihle ilgili makaleler yazdı. Kanal 7’de dört seneyi aşkın bir süreyle Seyahatnâme adı altında tarih programları yaptı. Kendi alanındaki araştırmalarını takip edip sürdürecek derecede Fransızca, İngilizce, Arapça, ve Farsça bilmektedir. İhsan Süreyya Sırma evli olup, üç çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:15
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