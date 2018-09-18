Prof. Dr. Hotamışlıgil’e Avrupa’dan Büyük Ödül

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu. Hotamışlıgil, “Ödülü öğrencilerim, asistanlarım ve meslektaşlarım adına kabul ediyorum; onların fedakârlığı ve gayreti olmadan bahsi geçen başarıların hiçbiri gerçekleştirilemezdi” dedi.