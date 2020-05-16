Prof. Dr. Feridun Acar ile bıçaksız beyin ameliyatı artık Türkiye’de

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Feridun Acar bıçaksız beyin ameliyatlarının artık ülkemizde gerçekleşebildiğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve ABD’nin Oregon eyaletinde Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nde (OHSU) fonksiyonel nöroşirurji alanında bazı çalışmalarda bulunmuş olan Acar, bıçaksız beyin ameliyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ölüm riski üst seviyede olan beyin tümörü ameliyatlarını bıçaksız yapmak artık mümkün. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Feridun Acar’ın Türkiye’ye getirdiği yöntemle beyin ameliyatı kafatası açılmadan da yapılabilecek. Gamma Knife adı verilen yöntemle herhangi bir cerrahi işlem olmadan 3.5 cm ve daha küçük beyin tümörlerinin; riskli işlemler gerekmeden, hızlı, kolay, kansız bir şekilde gerçekleşebileceğini aktaran Prof. Dr. Acar, ayrıca bu yöntemin hastaların iyileşme süresini de oldukça kısalttığını ifade etti.

Günümüzde dünyada 300’ün üstünde Gamma Knife merkezi bulunduğunu belirten Acar, Türkiye’de ise son olarak Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren Gamma Knife merkezinin de katılmasıyla toplamda 7 merkezin hizmet vermeye başladığını söyledi. Acar, Pamukkale Üniversitesinin Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalının, Ege Bölgesi’nde Gamma Knife denilen uygulamayı kullanabilecek tek merkez konumunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Acar, yöntemin avantajlarını şöyle sıraladı:

“Yöntemin başarısı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu yöntemle beyin tümörleri cerrahi işlem olmadan tedavi ediliyor. Genel anesteziye gerek yok. Hastaların büyük bir kısmı aynı gün içinde evlerine dönebilmektedir. Kan görülmeden, kafatası açılmadan hızlı bir şekilde tedavi edilen bir yöntemdir. Sadece birkaç saat sürüyor ve yoğun bakım gerektirmiyor.”