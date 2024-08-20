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Siyaset Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti
Siyaset

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-08-20 11:56:00 -
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti

Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti.

Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.
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