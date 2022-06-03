Prof. Dr. Erhan Özden kimdir? Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü Erhan Özden nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Prof. Dr. Erhan Özden, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü oldu. Peki Prof. Dr. Erhan Özden kimdir, nereli kaç yaşında

Prof. Dr. Erhan Özden kimdir?

1979 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’nün açmış olduğu yetenek sınavını birincilikle kazanarak 2001 yılında mezun oldu. 2009 yılına kadar aynı fakültede “Türk Mûsikî Nazariyatı” ve “Ney” dersleri verdi. 2000-2006 yılları arasında TRT Erzurum bölge radyosunda Ney sanatçısı olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok konser ve akademik etkinliklere katılan müzikolog Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı “Osmanlı Maârif’inde Mûsikî” adlı tezle doktora eğitimini tamamladı. Bu çalışma Türk Tarih Kurumu yayınları arasında yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.