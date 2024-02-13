Prof. Dr. Ercan deprem riski en az olan illeri tek tek açıkladı! Güvenlik kaygıları olanlar: bu haber size

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski en az olan illeri açıkladı.

Deprem uzmanları, beklenen doğu ve kuzey fayı başta olmak üzere birçok il ve bölge için uyarılarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise deprem korkusu olanlar için riski en az olan illeri açıkladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X hesabından güvenli illeri şöyle sıraladı:

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?"