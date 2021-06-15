Prof. Dr. Erbaş: Çocuklarımızın gönüllerinde yeşerterek bunu devam ettireceğiz

Yeni Akit / Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Bulgaristan’a gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın ilk durağı Kırcaali oldu. Başkan Erbaş, burada Türkiye’nin desteği ile yapımı tamamlanan Kırcaali Yeni Camii’ni ziyaret etti. Başkan Erbaş’ı, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Filibe Başkonsolonsu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç ve Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi karşıladı.

Cami ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Erbaş, burada yaptığı açıklamada, camilerin Müslümanların şehirlerinin kalbi olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla Kırcaali Camii’nin de tamamlanmış olması hakikaten bizi çok mutlu etti. İnşallah cemaati bol olur. Uzun yıllar Müslümanların ibadet hayatına, din eğitimine hizmet eder." dedi.

Başkan Erbaş, camilerin daha etkin kullanılması gerektiğine işaret ederek, “Çocuklarımızın, gençlerimizin camilerde eğitim alması gerçekten çok önemli. Din-i Mübin-i İslam’ı, Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en uygun yerler camilerimizdir. İnşallah Mescid-i Nebevi'nin, Peygamber Efendimiz dönemindeki fonksiyonunu bugünkü camilerimiz de üstlenir ve insanımızın, milletimizin her türlü manevi gelişimi için katkı sağlar.” diye konuştu.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, “Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Planlanmasından tamamlanmasına kadar katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz, “Dünyada bir mescit yaptıranın, yaptırdığı mescidin bir benzerini Allah Teala cennette bir makam olarak ona nasip eder” buyuruyor. O makamı katkısı olan herkese nasip eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Kıcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi Diyanet İşleri Başkanlığının caminin yapımına verdiği destek için Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

“Birliğimizi inşallah kıyamete kadar devam ettirmenin temellerini atmaya çalışıyoruz”

Başkan Erbaş daha sonra Kırcaali Merkez Camii’ne geçti. Burada öğlen namazını kıldıran Başkan Erbaş, namazdan sonra Kırcaalililere hitap etti.

Başkan Erbaş, Türkiye’den selam getirdiklerini ifade ederek, “Kardeşlerinizin sizlere selamı var. Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar güçlü ki birbirimizden hiçbir farkımız yok, gönüllerimiz bir. Gönül birliği o kadar önemli ki. Bu birliğimizi inşallah kıyamete kadar devam ettirmenin temellerini atmaya çalışıyoruz. Bu temeller sevgi ve saygı ile oluşur. Birbirimizi en güzel günlerimizde anmakla oluşur. Acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşmakla oluşur. İnşallah kıyamete kadar bu birlik, bu beraberlik hep devam edecektir. Rabb'imizin izniyle Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın sevgisini hem kendi gönüllerimizde hem de gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinde yeşerterek bunu devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Çocukların ve gençlerin din eğitimlerinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Gençlerimize, çocuklarımıza doğru dini bilgiyi ulaştırma noktasında elimizden gelen gayreti gösterelim. Bu noktada Birbirimize destek olalım, birbirimize yardımcı olalım. Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifi bizim bunu yapmamızı zorunlu kılıyor. Buyuruyor ki, Müminler bir vücut gibidir. O vücudun bir azasında, organında bir rahatsızlık olduğunda bütün vücut nasıl rahatsız oluyorsa dünyanın neresinde olursa olsun Bir Müslümanın başına gelen bir musibet, her yerdeki Müslüman’ı ilgilendirmeli, rahatsız etmeli. Sevinciyle sevinmeli, sıkıntısıyla sıkıntı yaşamalı. İşte böyle bir Müslümanlığı Allah Resulü Efendimiz tavsiye buyuruyor. İnşallah bu anlayışta Müslüman olmayı, Müminlerin birbirini sevmesi, birbirini her zaman düşünmesi noktasındaki bir Müslümanlık anlayışını çocuklarımıza, gençlerimize de intikal ettirelim. Bu onlara bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, İslami bir anlayıştır. İslam nimetini onların kalplerine yerleştirmektir.”

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından caminin avlusunda bulunan Gazi Kırca Ali’nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Başkan Erbaş’a programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı eşlik ediyor.