0553 313 94 23

Prof. Dr. Emel Canbay: "Karnı şişti denilerek ölmesi beklenen hastaların yüzde 60’ı yaşayabilir"

Prof.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
Prof. Dr. Emel Canbay: "Karnı şişti denilerek ölmesi beklenen hastaların yüzde 60’ı yaşayabilir"

Prof. Dr. Emel Canbay, halk arasında "Karnı şişti" yada "Karnına yayıldı" denilerek ölmesi beklenen hastaların ’sıcak kemoterapi’ tedavisiyle yüzde 60’ının hayata geri döndüğünü söyledi.



Prof. Dr. Emel Canbay, Türkiye’de az bilinen ama özellikle kanser hastalığında yaşam süresini yüzde 50 oranında arttırdığı kaydedilen ’sıcak kemoterapi’ tedavisi ile ilgili açıklama yaptı.


Apandisitten ya da kalın bağırsaktan başlayan kanserler karına yayıldığında uygulanan ’sıcak kemoterapi’ tedavisinin Türkiye’de de uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Canbay, "’Apandisitten başlayan ya da nadiren yumurtalıktan başlayan veya kalın bağırsak kanserinden karın içine yayılan ya da apandisitten-yumurtalığa, yumurtalıktan-apandisite atlayan bu tümörler karın içine anormal miktarda jelimsi kıvamda sıvı bırakmakta ve hastanın karnının şişliği hareketlerine engel olabilmektedir. Bu durumdaki hastalarda genellikle ’karnı şişti’ diyerek ölümü beklenilmektedir. Ülkemizde de ’karnı şişti’ ya da ’karnına yayıldı’ denilen apandisit ve kalın bağırsak kanserlerinin yeni yaklaşım tedavileri yapılabilir hale geldi" dedi.



"Sıcak kemoterapi ile hastaların yüzde 60’ı hayata geri dönüyor"


Prof. Dr. Emel Canbay, sıcak kemoterapinin apandisitten ya da kalın bağırsaktan başlayan kanserlerin ilerlemesi sonucu ölümü beklenilen hastaların tedavisinde ameliyat esnasında kullanılan bir yöntem olduğunu vurgulayan, "Tüm dünyadan yayınlanan sonuçlar gösteriyor ki; apandisit (ya da yumurtalık) kanserli hastalardaki (bunların adına psödomiksoma peritonei diyoruz) karın içine anormal litrelerce jelimsi sıvı salgılıyor ve bu hastaların tedavisinde yine en can alıcı noktası ameliyat kısmıdır. Arkasından eklenilen sıcak kemoterapi ile hastaların yüzde 60’ı hayata geri dönüyor" şeklinde konuştu.



"Sıcak kemoterapi terimi bu tedavinin en fazla ses getiren unsuru olarak gözükmektedir"


Bu işlemin en can alıcı noktası ameliyat kısmı olduğunu yineleyen Prof. Dr. Canbay, "HİPEK, ameliyat ile kombine edilen tedavinin en önemli bileşeni olarak kabul edilmese de sıcak kemoterapi terimi bu tedavinin en fazla ses getiren unsuru olarak gözükmektedir. Birçok yabancı basın ve Türkiye’de de bazı hastaneler bu tedavi şeklini ’tedaviyi sıcak bir kemo banyosu’ olarak duyururken bu yöntem ile fayda sağladığı bildirildi. Tüm Dünyada ve ülkemizde ‘sıcak kemoterapi’ olarak yayıldı" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "91. Akademi Ödülleri" yarın gece sahiplerini bulacak
    1. "91. Akademi Ödülleri" yarın gece..
    2. Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna..
    3. Tırdan düşen kasalar karayolunu balık..
    4. Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu..
    5. Safranbolu’ya 15 milyon Euroluk içme..
    6. CHP’li adayı Saruhan; “Bodrum’a..
    7. Kaya, “Safranbolu’daki sancağı..
    8. Osmaniye polisinden zehir tacirlerine..
    9. Başdanışman Alagöz’ün acı günü
    10. Başkan Vekili Epcim, 13 aileye misafir..
    11. Karlıova’da kar tekrar etkisini..
    12. MEB okullarla ilgili yol haritasını..
    13. İtalya’nın Bari kenti sahilindebir..
    14. "Fatih Sultan Mehmet’in bedduasını..
    15. Göz kapak düşüklüğü yüz ifadesini..
    16. Haramidere’de metrobüs kazası
    17. Dededen toruna tarihi bir pilavcı
    18. (Özel haber) Metrobüs kazası kamerada
    19. Felçli kuzunun yürümesi için düzenek..
    20. FETÖ'cü astsubay Bolu'da yakalandı
    21. Sudan'da bakanların çoğu ve valilerin..
    22. Şehit Karagözlü'nün hiç göremediği..
    23. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    24. Venezuela'dan ABD'ye mesaj: Herhangi..
    25. Tuvalete kapatıp ölüme terk ettiler!..
    26. ATM fareleri Gürün’de yakalandı
    27. "PKK da YPG de terör örgütüdür"
    28. Survivor Dimitra Vamvakousi kimdir?
    29. “Başa Bela Mikroplar” adlı tiyatro..
    30. Ünlü Boksör Seyda Keser Almanya’dan..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu