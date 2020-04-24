Prof. Dr. Çilingiroğlu merak edilen konuya açıklık getirdi: İnanmayın, hikaye bunlar

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Anıl Sural'ın YouTube kanalına konuk oldu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Aşıyı bulduk demek, aşı üretime hazır demek değil. Aşıyı adam 'Ben insanlardaki araştırmaya başladım' diyor. Yani 'Virüsü izole ettim, deniyorum' diyor. Aşının üretilmesi aylar sürer. Biri çıkıyor 'Ben aşıyı buldum, ilacı buldum' diyor. İnanmayın. Hikaye turizm bunlar" diyen Çilingiroğlu, şöyle devam etti:

Bu virüs duygusal bir virüs. Küçümsersen ne olur? Geliyor bir çakıyor sana. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 'Ben el sıkışacağım' dedi. 'Biz doğal seleksiyon uygulayacağız' dedi, virüs geldi çattı ona. Virüs hakkında fazla konuşmayacaksın. Çok duygusal. Şunu söyleyeceğim. 23 Nisan'ı yaşıyoruz. Ramazan geldi. Biz bu dünyayı... Bir tane gezegenimiz var. Mars'a gittiğinde okyanusun kenarında çay içebilecek misin? Bu dünyayı kaybetmeyelim. Yerde bir çöp görürsek çöp tenekesine atalım. 8 milyar olmuşuz.